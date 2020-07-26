السعودية تقصر اقتناء اللوحات الفنية في مؤسساتها الحكومية‎ على الأعمال المحلية

قررت السعودية اقتصار اقتناء الأعمال الفنية في مقرات الحكومة، على ما ينتجه مواطنوها من لوحات ومنتجات فنية وحرفية، في دعم جديد يقدمه البلد الخليجي للفنون وعشاقها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، مساء السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الموافقة تضمنت ”التأكيد على جميع الجهات الحكومية باقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية، وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة لتتم إضافتها إلى السجل الوطني للأعمال الفنية“.

ولفت الأمير محمد بن سلمان أنظار مواطنيه في السنوات القليلة الماضية التي صعد فيها إلى المناصب الرفيعة، حيث ظهرت لوحات فنية لفنانين سعوديين معلقة في مكاتبه، قبل أن يَصدر توجيه رسمي بتعميم مبادرته الشخصية تلك.

ووجد القرار صدى واسعا في المملكة، لا سيما بين عشاق الفنون الكثر في البلاد، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي التي يرتادها ملايين السعوديين، إشادة بالتوجه الحكومي الجديد الذي يشكل خطوة في دعم الفنون في البلاد.

وقال الإعلامي السعودي، عبدالله البندر، في تعليق بعد صدور التوجيه الحكومي ”اهتمام واضح من القيادة السعودية بدعم الأعمال الفنية للشباب السعوديين، وخير رسالة تؤكد هذا الاهتمام، اقتناء ولي العهد للوحات بأنامل سعوديين في مكتب سموه#المقرات_الحكومية_بفنون_وطنية“.

المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية. اهتمام واضح من القيادة السعودية بدعم الأعمال الفنية للشباب السعوديين، وخير رسالة تؤكد هذا الاهتمام، اقتناء ولي العهد للوحات بأنامل سعوديين في مكتب سموه#المقرات_الحكومية_بفنون_وطنية pic.twitter.com/7hZShDaYOA — عبدالله البندر (@a_albander) July 25, 2020

وكتب المدون البارز، منذر آل الشيخ مبارك، في السياق ذاته ”في قصر اقتناء الأعمال الفنية على إنتاج شباب السعودية دعم لامحدود من القيادة، وتجد في كل مكاتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعمالا خاصة بشباب الوطن“.

في قصر اقتناء الأعمال الفنية على انتاج شباب #السعودية دعم لامحدود من القيادة وتجد في كل مكاتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعمال خاصة بشباب الوطن مثل ماهو موجود في شكر الأستاذ زمان وكذلك الصورة الأخرى لأحد الفنانين السعوديين.#المقرات_الحكومية_بفنون_وطنية https://t.co/DcRoqYFN8Y pic.twitter.com/jQKIF3Ym7f — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) July 25, 2020

وقال صاحب حساب ”زوربــا الســعودي“ في موقع تويتر، ”سامع عدم اقتناء اي عمل لغير السعوديين، يعني اي مؤسسه او هيئه حكومية عليها ان تقتني الاعمال الفنية السعودية لفنانين سعوديين -السينما الهندية قوة ناعمه هنديه، الفرق الكوريه قوة ناعمه كوريه تسوق لها وتحرك اقتصادها عالمياً من خلال اقتناء اي منتج كوري، موضوع الفن ماله جنسيه كلام فاضي“.

سامع عدم اقتناء اي عمل لغير السعوديين

يعني اي مؤسسه او هيئه حكوميه عليها ان تقتني الاعمال الفنيه السعوديه لفنانين سعوديين-

السينما الهنديه قوة ناعمه هنديه

الفرق الكوريه قوة ناعمه كوريه تسوق لها

وتحرك اقتصادها عالمياً من خلال اقتناء اي منتج كوري '

موضوع الفن ماله جنسيه كلام فاضي https://t.co/0Jm167BpXn — زوربــا الســعودي (@ZoorBa10) July 25, 2020

وعلق الفنان التشكيلي السعودي، زمن جاسم، الذي يقتني الأمير محمد بن سلمان إحدى لوحاته في مكتبه ”ولي العهد بدأها بنفسه وفي مقراته قبل أعوام وها هو الآن يوجه الجهات الحكومية إلى اقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الأعمال الوطنية فقط“.

ولي العهد بدأها بنفسه وفي مقراته قبل أعوام وها هو الان يوجه الجهات الحكومية بإقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الاعمال الوطنية فقط https://t.co/jOvKoJY78t — Zaman Jassim (@Zamanjassim) July 25, 2020

وتقتني المؤسسات الحكومية في السعودية، الأعمال الفنية في مقراتها، من لوحات وتحف وأعمال يدوية متنوعة، من خلال مناسبات وأحداث مختلفة، بينها المعارض التي تشارك فيها داخل وخارج البلاد.

ومن شأن التوجيه الجديد أن يشكل حافزاً لفناني المملكة الذين وجدوا دعماً حكومياً لافتاً في السنوات القليلة الماضية من خلال إنشاء وزارة متخصصة للثقافة لتشرف على خطط البلاد الطموحة في الانفتاح على الفنون العالمية بعد عقود من الانغلاق.