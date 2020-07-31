خطأ في موعد إذاعة أذان المغرب بيوم عرفة يثير ضجة بمصر.. وإحالة المسؤولين للتحقيق

أعلنت الإذاعة المصرية، إحالة المتسببين في بث أذان المغرب، الخميس، قبل موعده للتحقيق.

وتسببت الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، في إفطار مبكر لعدد كبير من المصريين، الذين صاموا يوم عرفة، وحرصوا على الإفطار على أذان المحطة.

وأعلن رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، إحالة جميع المسؤولين عن ذلك الخطأ، إلى التحقيق العاجل، مؤكدا ”اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المتسببين في هذا الخطأ“.

وشدد نوار على أن هذا الخطأ ”كان شخصيا وغير مقصود“.

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، جواز صيام يوم عرفة، بعد إعلان دخول صلاة المغرب قبل موعدها المحدد بعدة دقائق.

وقالت دار الإفتاء في بيان نشرته على صفحتها في ”فيسبوك“: ”من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل، فصومه صحيح“.



وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل، وطالب عدد كبير من الناشطين بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.

إذاعة آذان المغرب قبل موعده فى الإذاعة جريمة يجب محاسبة المتسببين فيها واذاعة القرآن الكريم تكتظ بالإخوان وينبغى تطهيرها والغريب ان هذه الإذاعة تضن علينا بكنوز لديها من حفلات القرآن الكريم للعمالقة مصطفى اسماعيل وعبد الباسط والمنشاوى وشعيشع وتكتفى بقراء مغمورين ليسوا على المستوى — omar omar (@omranomran056) July 30, 2020

اللخبطه اللى حصلت فى توقيت بث أذان المغرب النهارده وتقديم الإذاعه لموعد الأذان بخمس دقايق قبل قنوات التلفزيون الرسميه حاجه فى منتهى الوقاحه وقله الأدب. — AhMd (@ahmdgawad) July 30, 2020

اهمال جسيم وخطأ كارثي من اذاعة القرآن الكريم من القاهرة ”الاذاعة الاكثر استماعا في مصر“ بإذاعة اذان المغرب #يوم_عرفة اليوم قبل موعده بخمس دقائق، مما أدى لافطار عدد كبير من الناس مبكرا قبل الاذان.

وهذا رد دار الافتاء المصرية👇 pic.twitter.com/fLImdm0280 — Capitano (@Capitanoo72) July 30, 2020