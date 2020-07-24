رجل دين إيراني: كورونا "فيروس علماني"

أثار رجل دين إيراني متشدد سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران؛ بسبب تصريحات قال فيها إن كورونا ”فيروس علماني يحاول أن يقود البلدان الدينية إلى الإلحاد“.

وأدلى رجل الدين المتشدد عباس موسوي بهذه التصريحات، اليوم الجمعة، في مدينة قم التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في 19 فبراير الماضي.

وقال: إن ”هناك دعوات لمنع مراسم العزاء في شهر محرم بذريعة منع تفشي الفيروس، لكن سنقيم هذه المراسم، مع نفس الحماس والتقيد بالبروتوكولات الصحية“.

كما انتقد موسوي القرارات السابقة بشأن غلق المراقد الدينيةن ودعا إلى إبقائها مفتوحة أمام الزائرين.

اگر این نسخه ژنتیکی کورونا سکولار است اون عموزاده دیگرش یعنی ویروس سرما خوردگی حتما ارزشی و مذهبی است چون هر وقت سرما میخوری هی میگی خدایا پس کی تموم میشه :) — Shinobi (@alirezashirazi) July 24, 2020

وسرعان ما تفاعل إيرانيون بسخرية مع هذه التصريحات، حيث قال علي رضا شيرازي، عبر ”تويتر“: ”إذا كانت هذه النسخة الوراثية من فيروس كورونا علمانية، فيجب أن يكون ابن عمه الآخر فيروس الإنفلونزا ذا قيمة دينية“.

من اهل هیات و روضه‌ام اما اگر اینها خیلی دوست دارند پیشنهاد میکنم قم را سه ماه قرنطینه کامل کنید اجازه بدید هر کاری خواستند بکنند و ایمانش بر کرونا غلبه کند.#کرونا#ویروس_سکولار https://t.co/VMYB6PQ2KK — داوود حشمتی (@heshmatid) July 24, 2020

وكتب آخر يدعى داود حشتمي: ”اقترح وضع مدينة قم في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر، لندعهم (رجال الدين) يفعلون ما يريدون من أجل أن يتغلب إيمانهم على فيروس كورونا المستجد“.

به ویروس گفته سکولار!!!! گویا در مکتب اخوندی، حتی ویروس‌ها هم صاحب تفکر، اختیار و دین و مذهب هستن 😜 — Marya goli😊🌸🌸🌸 (@maragolii) July 24, 2020

وعلقت صاحبة حساب ”مارا قلي“: ”يقال إن الفيروس علماني!!!! يبدو أنه في المدرسة الدينية، حتى الفيروسات تمتلك الفكر والسلطة والدين“.

وقال آخر ساخرا أيضا: ”فيروس نقص المناعة البشرية HIV، هو فيروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يمنع الناس من علاقة (جنسية)“.

HIV هم یک ویروس امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است که تلاش می‌کند انسان‌ها را به سمت رابطه‌ی محافظت‌شده سوق بدهد#ویروس_سکولار https://t.co/3SOC1lwbdE — مُصی (@afzouni) July 24, 2020

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في وقت سابق أن ”مراسم العزاء ستقام في شهر محرم مع التقيد بالبروتوكولات الصحية“.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 215 حالة وفاة و2489 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 286 ألفا والوفيات إلى أكثر من 15 ألفا.