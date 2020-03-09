طهران تعلق على أنباء فيروس كورونا إيراني مختلف عن الصيني

نفت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، أن يكون الفيروس الذي يضرب محافظة قم منذ فبراير الماضي، يختلف عن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب مدينة ووهان الصينية.

وفند المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ”كيانوش جهانبور“، في حديثه لوكالة ”إيمنا“ الإيرانية، إن ”ما نقل عضو البرلمان الإيراني شهروز بزكر عن وزير الصحة سعيد نمكي خلال جلسة مع أعضاء البرلمان لا أساس لها من الصحة“، مضيفاً إن ”نمكي لم يذكر أن الفيروس الذي يضرب محافظة قم الإيرانية يختلف عن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب مدينة ووهان الصينية“.

وأوضح جهانبور إن ”وزير الصحة أكد منذ اليوم الأول لظهور الفيروس بمحافظة قم هو فيروس كورونا المستجد ولا يختلف عن فيروس مدينة ووهان الصينية“.

وكان عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب ”شهروز برزكر“، قال أمس الاثنين، نقلاً عن وزير الصحة سعيد نمكي قوله ”إن فيروس كورونا الظاهر في محافظتي قم وجيلان يختلف عن الكورونا الذي ظهر في ووهان الصينية وتحدث عن إمكانية أن يكون هذا الفيروس المجهول؛ نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي“.

وأضاف النائب الإيراني نقلاً عن نمكي إن ”هذا الفيروس لم يرحم ممرضة عمرها 25 عاماً وقضى عليها فوراً، ولا نعرف منشأ هذا الفيروس الى الآن لكن هناك احتمال أن الفايروس المجهول، نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي“.

ومنذ 19 من فبراير الماضي، أصبحت محافظة قم معقل رجال الدين والمؤسسة الدينية، بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران بعدما جرى الكشف عن حالتي وفاة بالمحافظة.

وسجلت إيران حتى يوم أمس الاثنين، وفاة 237 شخصاً جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المصابين 7161 شخصاً، في ظل عجز السلطات الحاكمة عن الحد من الإصابات والوفيات، فيما شهدت البلاد حالة من الشلل في جميع مرافق الحياة.