مصر.. قرار جديد بشأن المساجد وخطبة الجمعة بسبب كورونا

قررت وزارة الأوقاف المصرية قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة بما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة للخطبة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشددت الوزارة في بيان على ألا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد .

وأكدت الأوقاف أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت .

ونبهت على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم 11/3/2020م بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة، وذلك كإجراء وقائي مؤقت.

وأعلنت الوزارة تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من د/ نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، ود/ أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ/ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.

يأتي ذلك عقب انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات تليفزيونية أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها وصل لـ ٥٥ حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.