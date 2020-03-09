السعودية تمهل مواطنيها يومين لمغادرة مصر بسبب كورونا‎

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة عن استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لمدة يومين لعودة مواطنيها من مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكشف بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن قرار الاستئناف سوف يشمل الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس الجاري.
وأكدت السفارة أن رحلات الطيران ستتم وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.