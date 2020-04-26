قرار فتح المطاعم في قطاع غزة يثير الجدل

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرارًا بفتح المطاعم أمام الزبائن في القطاع، شريطة مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار موجة جدل.

وطالبت الوزارة، في بيان، جميع المطاعم، الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة، مع بدء سريان القرار اعتبارًا من يوم الأحد.

وتوعّدت الوزارة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة".

صور المطاعم بغزة تعاود استقبال الزبائن بعد قرار وزارة الاقتصاد شرط اتخاذ اجراءات الوقاية Posted by Ann ElAqad on Sunday, April 26, 2020

ورفض بعض النشطاء القرار، خاصة مع حديث أكثر من مسؤول حكومي في قطاع غزة، عن إمكانية تفشي كورونا، رغم عدم تسجيل أي إصابة داخل الأحياء السكنية في القطاع، فيما اقتصر تسجيل الحالات الـ17 أشخاص في مراكز الحجر الصحي المعدة للعائدين من السفر.

وكتب الناشط منذر الشرافي: "نصيحة ووجهة نظر، ما تضيعوا تعب أشهر وأيام ووقاية وسلامة وإجراءات بلمح البصر، كورونا أوجعت دول عظمى".

نصيحة ووجهة نظر ما تضيعوا تعب اشهر وايام ووقاية وسلامة وإجراءات بلمح البصر

كورونا اوجعت دول عظمى Posted by ‎منذر الشرافي‎ on Sunday, April 26, 2020

ورأى نشطاء، ضرورة فتح المساجد أسوة بالمطاعم، خاصة أن وزارة الأوقاف أعلنت قبل أيام استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، بسبب استمرار الظروف التي أدت لإغلاقها.

وكتب الصحافيّ والناشط، أيمن العالول معارضًا ذلك: إن "فتح المطاعم أولى من فتح المساجد لما لها من أثر اقتصادي على حياة العاملين فيها والمستفيدين منها، أما المساجد فلله، والله غني عن العالمين".

رأي شخصي

فتح المطاعم أولى من فتح المساجد لما لها من أثر اقتصادي على حياة العاملين فيها والمستفيدين منها.

أما المساجد فلله.. والله غني عن العالمين

اللهم ارفع عنا البلاء وارحمنا Posted by ‎أيمن العالول‎ on Sunday, April 26, 2020

فيما كتبت الناشطة ريهام عودة، قائلة: "لا يوجد مقارنة بين فتح المطاعم وفتح المساجد؛ لأن رزق الشخص لن يتأثر لو صلى بالبيت بدلا من المسجد، وأطفال هذا الشخص لن يناموا جائعين لو صلى أبيهم بالبيت، وليس بالمسجد. لا تقارنوا أنفسكم بأحوال عمال المطاعم البسطاء، وعمال اليومية في القطاعات الأخرى، الذين باتوا مشردين بسبب انقطاع يومياتهم البسيطة، التي كانت تستر بيوتهم".