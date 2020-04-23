رحل توأمه بالإنفلونزا الإسبانية.. وفاة محارب أمريكي سابق بفيروس كورونا

توفي فيليب خان، أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 100 عام، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت وفاته، بعد مرور قرن على فقده شقيقه التوأم الذي تسببت جائحة الأنفلونزا الإسبانية في وفاته عام 1919، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال حفيده، فارن زسمان، في حديثه للشبكة: "إن فيليب خان هو أحد أقدم المحاربين القدامى في مقاطعة ناسو، نيويورك، وكان يخشى حدوث جائحة أخرى في حياته".

وأضاف زسمان: "لقد قال لي، إن التاريخ يعيد نفسه، 100 سنة ليست فترة طويلة من الزمن".

ولد خان وشقيقه التوأم صموئيل في 5 ديسمبر/ كانون أول عام 1919، لكن شقيقه توفى بعد أسابيع، بحسب ما قاله زسمان.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن جائحة أنفلونزا عام 1918، التي كانت ناجمة عن فيروس كان يُعرف سابقًا باسم "الأنفلونزا الإسبانية"، قتل حوالي أكثر من 50 مليون شخص على مستوى العالم، منهم ٦٧٥ ألفًا في الولايات المتحدة.

وذكر زيسمان أن جده كان رقيبًا في القوات الجوية للجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية، وعمل كمهندس ومساعد طيار، مضيفًا أنه حصل على اثنين من النجوم البرونزية للمعارك، لخدمته في الحرب العالمية الثانية.

وقال، إن خان عمل بعد الحرب رئيسًا لعمال الكهرباء للمساعدة في بناء مركز التجارة العالمي.

وأضاف، أنه كان يعيش بمفرده في لونغ آيلاند، ويسير مسافة ميل إلى ميلين في اليوم، وأنه تحدث عن شقيقه كثيرًا في الأيام القليلة الماضية.

وعن مرض فيليب خان بفيروس كورونا، قال زيسمان: "تلقى اختبارًا للفيروس التاجي، لكن العائلة لم تحصل على النتائج إلا بعد وفاته"، مضيفًا أنه "كان يريد دائما جنازة عسكرية كبيرة، لكن لم نتمكن من توفير ذلك له".

وأضاف، أن المقبرة رتبت لشخصين في القوات المسلحة، منهم رجل كان والده من مشاة البحرية، خلال الحرب العالمية الثانية.

وحضر سامبسون ليستر فريدمان، صديق خان الذي خدم معه خلال الحرب العالمية الثانية في القوات الجوية للجيش، الجنازة، وأثنى عليه قائلًا: "كان هناك شيء خاص جدًا به، وعلى متن طائرتنا، كان مهندسًا، وكان أكثر رجل يعمل بجد على متنها".

واختتم زيسمان: "خان في كل عطلة تقريبًا وفي كل مناسبة، كان يتذكر أخيه صموئيل"، مضيفًا أن "ما أحدث فجوة في قلبه، هو أنه لم يلتق قط بتوأمه، وأن توأمه مات بعد أسابيع قليلة من الولادة".