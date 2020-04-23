كويتيون ينعون المتطوع ضاري غنيم السحلول إثر وفاته بفيروس "كورونا"

كويتيون ينعون المتطوع ضاري غنيم الس...

#إرم_نيوز

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

نعت شريحة واسعة من الكويتيين أحد النشطاء المتطوعين في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب إصابته بالفيروس الذي انتقل إليه أثناء مباشرته عمله التطوعي بإحدى الجمعيات التعاونية.

وقال نشطاء وعدد من أقارب المتوفي والذي يُدعى ضاري غنيم السحلول إنه "فارق الحياة عقب شهر من إصابته بالفيروس ورقوده في العناية المركزة بعد أن أصيب بالمرض نتيجة تطوعه منذ بدايات الأزمة بإحدى الجمعيات التعاونية".

ونعى أقارب الفقيد الشاب الراحل مشيدين بدوره في التطوع لخدمة بلاده في ظل الأزمة التي تمر بها بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك كويتيون عبر وسم #ضاري_غنيم_السحلول في موقع التواصل "تويتر"، الذي يعد من أوائل المتطوعين للحد من أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وذكروا في معلومات أن العدوى انتقلت من "السحلول" إلى ابنته ووالده، وفيما شفيت ابنته، لا يزال والده في العناية المركزة يتلقى العلاج.

وقال ناشطون إن المتطوع الكويتي، كان من متطوعي مدينة صباح الأحمد، وتحديدا تطوع في جمعية صباح الأحمد التعاونية.

ونعى أعضاء إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، زميلهم المتطوع ضاري.

وكتب "عادل محمد الأذينة": "نسأل الله الكريم أن يغفر ويرحم أخانا المتطوع ضاري السحلول ويسكنه الفردوس الأعلى ويشفي جميع المرضى ويبعد الوباء".

ونعاه "مشعل العجمي": "استشهاد بطل من أبطال الصفوف الأمامية وهو يقوم بواجبه من أجل الكويت.. إنه أحد الفرسان الذين لم يترددوا ولو للحظه بمواجهة خط الموت من أجل الوطن والشعب الشهيد بإذن الله تعالى".

بدوره، ترحم عليه "محمد الحضيري": "الله يرحم أبو محمد #ضاري_غنيم_السحلول أسال الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة يبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره".

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وصل أمس الأربعاء إلى 2248 إصابة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين هنديين.

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