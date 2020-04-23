كويتيون ينعون المتطوع ضاري غنيم السحلول إثر وفاته بفيروس "كورونا"

نعت شريحة واسعة من الكويتيين أحد النشطاء المتطوعين في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" الذي توفي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عقب إصابته بالفيروس الذي انتقل إليه أثناء مباشرته عمله التطوعي بإحدى الجمعيات التعاونية.

وقال نشطاء وعدد من أقارب المتوفي والذي يُدعى ضاري غنيم السحلول إنه "فارق الحياة عقب شهر من إصابته بالفيروس ورقوده في العناية المركزة بعد أن أصيب بالمرض نتيجة تطوعه منذ بدايات الأزمة بإحدى الجمعيات التعاونية".

إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل إلى رحمة الله تعالي

ابن عمي ضاري غنيم السحلول

بسبب اصابته بفايروس كورونا

نسأل الله له الثبات عند السؤال

وان يلهمنا واهله الصبر السلوان. — نايف صلبوخ السحلول (@ABW_FHD) April 22, 2020

ونعى أقارب الفقيد الشاب الراحل مشيدين بدوره في التطوع لخدمة بلاده في ظل الأزمة التي تمر بها بانتشار فيروس كورونا المستجد.

توفي من غامر بحياته وصحته

من أجلي وأجلك وأجل الوطن🇰🇼

أثر أصابته بفايروس كرونا حينما كان

بالصفوف الأولي وهو يقوم بواجبه الوطني

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رحم الله الفقيد ضاري السحلول العازمي

ولا أقل من أن تترحموا عليه #ضاري_غنيم_السحلول — محمد جابر السحلول (@8l6ia) April 23, 2020

وشارك كويتيون عبر وسم #ضاري_غنيم_السحلول في موقع التواصل "تويتر"، الذي يعد من أوائل المتطوعين للحد من أزمة انتشار فيروس "كورونا".

توفي الشيخ #ضاري_غنيم_السحلول كان متطوعا مع اخوانه الهيئه التطوعيه لفايروس كرونا واصيب وانتقل الي رحمة الله تعالى رحمك الله يابو محمد اللهم إنّ ضاري بن غنيم في ذمّتك

، وحبل جوارك،فقِه من فتنة القبر، وعذاب النّار،

وأنت أهل الوفاء والحقّ.فاغفر له، وارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم pic.twitter.com/iKS9lg1hXf — ذكريات💛 (@2s9k1) April 23, 2020

وذكروا في معلومات أن العدوى انتقلت من "السحلول" إلى ابنته ووالده، وفيما شفيت ابنته، لا يزال والده في العناية المركزة يتلقى العلاج.

#ضاري_غنيم_السحلول

توفي رحمه الله متأثراُ بكورونا كان من المتطوعين لمواجهة الوباء وأصيب ثم انتقلت العدوى من خلاله إلى ابنته ووالده البنت شفيت والحمد لله ولازال الوالد في العناية المركزة نسأل الله ان يعجل بشفائه ويرحم ويغفر لـ ضاري ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/laJX5pSXNM — ' (@dodo3x) April 23, 2020

وقال ناشطون إن المتطوع الكويتي، كان من متطوعي مدينة صباح الأحمد، وتحديدا تطوع في جمعية صباح الأحمد التعاونية.

أعزي أهالي #مدينه_صباح_الاحمد وأسرة الفقيد المرحوم #ضاري_غنيم_السحلول الذي انتقل الى جوار ربه بعد إصابته بفيروس #كورونا حيث كان من أوائل متطوعي جمعية المدينة سائلا المولى جل شأنه أن يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان. وأناشد الحكومة باعتبار كل متطوع توفي بهذه الجائحة شهيدا. — فيصل الدويسان (@faldowaisan) April 22, 2020

ونعى أعضاء إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية، زميلهم المتطوع ضاري.

رحم الله الزميل الخلوق البشوش #ضاري_غنيم_السحلول رحمة واسعة

نسأل الله أن يرفع درجته في عليين

ونسأله تعالى أن يربط على قلوب أهله pic.twitter.com/4ILqGJm0Ox — عبدالحميد الدوسري (@Bu_3mr77) April 23, 2020

رحم الله الزميل الخلوق البشوش #ضاري_غنيم_السحلول رحمة واسعة

نسأل الله أن يرفع درجته في عليين

ونسأله تعالى أن يربط على قلوب أهله pic.twitter.com/4ILqGJm0Ox — عبدالحميد الدوسري (@Bu_3mr77) April 23, 2020

وكتب "عادل محمد الأذينة": "نسأل الله الكريم أن يغفر ويرحم أخانا المتطوع ضاري السحلول ويسكنه الفردوس الأعلى ويشفي جميع المرضى ويبعد الوباء".

نسأل الله الكريم ان يغفر ويرحم أخونا المتطوع ضاري السحلول ويسكنه

الفردوس الاعلى ويشفي جميع المرضى ويبعد الوباء#ضاري_غنيم_السحلول pic.twitter.com/4xqtThHcte — عادل محمد الاذينه (@AdelAdel1983) April 23, 2020

ونعاه "مشعل العجمي": "استشهاد بطل من أبطال الصفوف الأمامية وهو يقوم بواجبه من أجل الكويت.. إنه أحد الفرسان الذين لم يترددوا ولو للحظه بمواجهة خط الموت من أجل الوطن والشعب الشهيد بإذن الله تعالى".

استشهاد بطل من أبطال الصفوف الأمامية وهو يقوم بواجبه من أجل الكويت 🇰🇼 .. انه أحد الفرسان الذين لم يترددوا ولو للحظه بمواجهة خط الموت من اجل الوطن والشعب الشهيد بإذن الله تعالى /

🇰🇼#ضاري_السحلول_العازمي 🇰🇼 #ضاري_غنيم_السحلول#كورونا_الكويت #شهر_رمضان pic.twitter.com/Bq775cG7Xq — مشعل سيف العجمي (@Meshal_Saif) April 23, 2020

بدوره، ترحم عليه "محمد الحضيري": "الله يرحم أبو محمد #ضاري_غنيم_السحلول أسال الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة يبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره".

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وصل أمس الأربعاء إلى 2248 إصابة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين هنديين.