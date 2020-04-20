السعودية.. القبض على أشخاص خرقوا منع التجول بدراجات نارية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على عدد من الشباب أقدموا على خرق منع التجول في محافظة بحره التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو عددا من الشباب أثناء قيامهم بحركات استعراضية على دراجات نارية في شارع عام، مستغلين خلو الشارع من المركبات في فترة منع التجول.

وذكرت مصادر سعودية أن الجهات الأمنية في المملكة ألقت القبض على الأشخاص جميعهم الذين ظهروا في المقطع المتداول.

فيما لم يتم الكشف عن هوية الشبان المعنيين بالواقعة.

وتفرض المملكة العربية السعودية حظرا للتجول تتراوح مدته باختلاف المنطقة ما بين 24 ساعة وما بين أوقات أخرى، وذلك لمحاولة كبح فيروس كورونا.

وتلاحق الجهات الأمنية في المملكة باستمرار مخالفي تعليمات منع التجول وكلَّ من يتنقل بلا تصريح من الجهات الرسمية.