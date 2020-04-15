السعودية .."التشهير" بمن يكرر مخالفة منع التجول لاحتواء "كورونا"

وافقت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية الإعلان بشكل يومي عن أعداد المخالفين لمنع التجول، والتشهير بمن يكرر المخالفة.

ووفق صحيفة "عاجل" المحلية، وجهت وزارة الداخلية أيضا منسوبيها إلى اعتبار التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين خارج المنازل، خلال فترة السماح، مخالفة تطبق عليها عقوبات منع التجول، المحددة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

كما سيتم تعزيز التواجد الأمني في جميع الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية، ورفع مستوى الإجراءات والضوابط التي تمنع التلاعب في الأذونات، والتأكد من عدم استخدام تصاريح تطبيقات التوصيل لغير الغرض المخصص لها.