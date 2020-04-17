أمن حركة حماس يجبر عائدين لقطاع غزة المبيت في حافلة ركاب (فيديو)

روى أحد العائدين إلى قطاع غزة، تفاصيل صادمة حول معاملة الأمن في حركة حماس معهم، وإجبارهم على المبيت في حافلة نقل ركاب منذ يوم أمس الخميس.

وقال شاب فلسطيني، عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "إن أمن حماس تعامل معنا بشكل مهين وأجبرونا على المبيت في الحافلة منذ أمس، متجاهلين وجود المرضى والنساء بين العائدين".

وأضاف: "أمن حماس تهجم علينا، ونحن منذ الأمس في الحافلة وتعرضنا للسب والشتم، كما أنهم نقلونا بطريقة سيئة جدا بين الناس"، لافتا إلى أن المواطنين يرفضون التعامل المهين الذي تعرضوا له، وخصوصا أن "هناك أناسا مرضى ومسنين وهناك سيدة مجهدة جدا".

#الحجر_الصحي

#قطاع_غزة

مؤمن الدنف Posted by Ramzy Herzalla on Friday, April 17, 2020

وعاد إلى قطاع غزة، خلال الأربعة أيام الماضية عبر معبر رفح ١٦٣٢ مواطنا، خضع جميعهم للحجر الصحي وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، رصدت أكثر من حالات معارضة من جانب الفلسطينيين على التعامل المهين لأمن حماس مع المحجورين صحيا، وإبقائهم في مدارس وأماكن غير مؤهلة صحيا لتواجدهم.