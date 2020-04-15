أنباء عن إصابة عامل في مجلس الأمة الكويتي بفيروس "كورونا"

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر قولها إن الجهات المعنية رصدت إصابة عامل في مجلس الأمة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العامل كان قد خضع للفحوص الطبية، التي جاءت نتيجتها إيجابية بالفيروس.

ولم يتم الكشف عن هوية العامل وطبيعة عمله، أو الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها داخل المجلس.

ووفق حساب "مباشر نيوز" المحلي، فإن فرق وزارة الصحة الكويتية ستعاين مبنى مجلس الأمة اليوم بعد ثبوت إصابة العامل بكورونا.

مصادر " مباشر نيوز": فرق وزارة الصحة الكويتية تعاين مبنى مجلس الامة اليوم بعد تأكيد اصابة عامل في مجلس الأمة بفيروس كورونا

.#الكويت #كورونا pic.twitter.com/Ymkztb6pZo — مباشر نيوز (@mobashernewss) April 15, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن 50 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.