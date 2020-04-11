حجر منزلي يتمناه الجميع في السعودية.. تعرف عليه (فيديو وصور)

ينتظر كثير من السعوديين عودة الحياة لطبيعتها للتخلص من ملل البقاء في المنازل لأيام طويلة، حيث علقت الحكومة الدراسة والعمل والسفر وأغلقت المساجد وفرضت حظر تجول للحد من انتشار فيروس كورونا، غير أن ذلك لا ينطبق على الجميع.

ففي جنوب المملكة، حيث تتناثر المنازل على المرتفعات الجبلية التي تشكل جزءا هاما من تضاريس المنطقة، تبدو مشاهد الطبيعة الخلابة كافية لتخفيف وطأة البقاء في المنازل، بل يمكن اعتبارها فترة ضرورية للترويح عن النفس والراحة من ضغط الحياة والعمل.

هكذا يبدو الحجر المنزلي جنوب السعودية.. فيفا – جيزان pic.twitter.com/oUkeHlPw2f — Adeeb (@AdeebNe) April 10, 2020

أمنيات السعوديين بالخضوع لحجر صحي أو عزل منزلي ظهرت مع رواج صور ومقاطع فيديو لأحد المنازل في جبال فيفاء في منطقة جازان، حيث بدا الوقت الذي يمضيه مالك المنزل، ويدعى أحمد الفيفي، ممتعا للغاية.

ماشاء الله تبارك الله

هذا في جازان

بس تخيلو المنظر وهي تمطر

pic.twitter.com/Xrul0Kq8e6 — فايز المالكي (@fayez_malki) April 11, 2020

يقع منزل الفيفي على أحد سفوح جبال فيفاء التي اكتسب منها اسم عائلته، ولكي يستفيد من أكبر قدر ممكن من المنظر الخلاب الذي يشرف عليه منزله، فقد خصص واجهة كبيرة من الزجاج بدلا من بناء جدار في المكان.

المستشار بأمارة منطقة #جازان الأستاذ أحمد بن حسن الفيفي ملتزماً ب #الحجر_الصحي في بيته ب #جبال_فيفاء من كان بيته فوق هذي المطلات

ما له عذر.. يبقى فيَ البيت محجور وأحمد حسن ما كنه الا فمكشات

جالس ببيته منتظر طلة النور pic.twitter.com/eeEkwY35u1 — بسام الفيفي (@iibessooo) April 10, 2020

ومن خلال تلك النافذة الكبيرة، يظهر منظر خلاب للغاية كما وصفه كثيرون، حيث تتناثر البيوت على سفوح الجبال التي تغطت بالكامل بلون الأشجار، بينما تتداخل كل تلك العناصر مع السحب التي تقترب كثيرا من المكان وتحجب رؤية الوديان المتشابكة في الأسفل.

الطبيعة ضروره من ضروريات السكن، وكذلك البلكونات وغيرها، تصاميم منازلنا بشكل عام أشبه بالمقابر مُحكمة الغلق، لذلك نستطيع أن نُفسِّر سبب الضغوطات النفسية التي يُعاني منها الكثير الآن في ظل هذهِ الأزمة. شكراً على الصورة والمعلومة الرائعة. https://t.co/YWehQAgHbo — تواصيف المقبل (@TWASEEF_H) April 10, 2020

حصدت الصور ومقطع الفيديو المتداول، نسب مشاهدة عالية، وسط سيل من عبارات الإعجاب في المكان والأمنيات بقضاء ولو بعض الوقت فيه.

السلام عليكم مساء الخير اخ أديب اشكرك على التغريده انا صاحب الصوره والمنزل كما نوه عنها الأخ محمد سلمان

نرحب بكم وبكل الزائرين لجبال فيفاء الخضراء في أي وقت

حياكم الله على الرحب والسعه — احمد الفيفي (@ahyf2011) April 10, 2020

وتحظى الصور ومقاطع الفيديو من جبال فيفاء أو جبل البازخ وجميعها في منطقة جازان، بالإعجاب على الدوام، إذ تعكس جانبًا غير معروف على نطاق واسع عن تنوع المناخ والتضاريس في أكبر بلدان الخليج العربي التي يعتقد كثيرون أن الصحراء تهيمن عليها.