 حجر منزلي يتمناه الجميع في السعودية.. تعرف عليه (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

حجر منزلي يتمناه الجميع في السعودية.. تعرف عليه (فيديو وصور)

حجر منزلي يتمناه الجميع في السعودية.. تعرف عليه (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

ينتظر كثير من السعوديين عودة الحياة لطبيعتها للتخلص من ملل البقاء في المنازل لأيام طويلة، حيث علقت الحكومة الدراسة والعمل والسفر وأغلقت المساجد وفرضت حظر تجول للحد من انتشار فيروس كورونا، غير أن ذلك لا ينطبق على الجميع.

ففي جنوب المملكة، حيث تتناثر المنازل على المرتفعات الجبلية التي تشكل جزءا هاما من تضاريس المنطقة، تبدو مشاهد الطبيعة الخلابة كافية لتخفيف وطأة البقاء في المنازل، بل يمكن اعتبارها فترة ضرورية للترويح عن النفس والراحة من ضغط الحياة والعمل.

أمنيات السعوديين بالخضوع لحجر صحي أو عزل منزلي ظهرت مع رواج صور ومقاطع فيديو لأحد المنازل في جبال فيفاء في منطقة جازان، حيث بدا الوقت الذي يمضيه مالك المنزل، ويدعى أحمد الفيفي، ممتعا للغاية.

يقع منزل الفيفي على أحد سفوح جبال فيفاء التي اكتسب منها اسم عائلته، ولكي يستفيد من أكبر قدر ممكن من المنظر الخلاب الذي يشرف عليه منزله، فقد خصص واجهة كبيرة من الزجاج بدلا من بناء جدار في المكان.

ومن خلال تلك النافذة الكبيرة، يظهر منظر خلاب للغاية كما وصفه كثيرون، حيث تتناثر البيوت على سفوح الجبال التي تغطت بالكامل بلون الأشجار، بينما تتداخل كل تلك العناصر مع السحب التي تقترب كثيرا من المكان وتحجب رؤية الوديان المتشابكة في الأسفل.

حصدت الصور ومقطع الفيديو المتداول، نسب مشاهدة عالية، وسط سيل من عبارات الإعجاب في المكان والأمنيات بقضاء ولو بعض الوقت فيه.

وتحظى الصور ومقاطع الفيديو من جبال فيفاء أو جبل البازخ وجميعها في منطقة جازان، بالإعجاب على الدوام، إذ تعكس جانبًا غير معروف على نطاق واسع عن تنوع المناخ والتضاريس في أكبر بلدان الخليج العربي التي يعتقد كثيرون أن الصحراء تهيمن عليها.

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