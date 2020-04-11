السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4033 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة، وشفاء 35 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 720 حالة.

ولفتت إلى أن حوالي 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين.

أكدت أن ”العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في البلاد“، مؤكدة أن ”عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة“.