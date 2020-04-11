السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 4033 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 5 وفيات جديدة، وشفاء 35 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 720 حالة.
ولفتت إلى أن حوالي 80% من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين.
أكدت أن ”العلاج ببلازما الدم من المتعافين قيد الدرس في البلاد“، مؤكدة أن ”عملية إعادة المواطنين من الخارج ورعايتهم مستمرة“.
#الصحة تعلن عن تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (35) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (720) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Z96uTRmNug
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 11, 2020