”مقرب من بوتين“.. رجل دين بارز يحلق فوق روسيا لتطهيرها من كورونا (فيديو)

حلق رجل دين مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طائرة خاصة فوق موسكو وسان بطرسبرغ لتطهيرهما من وباء كورونا.

وشوهد القس الأرثوذكسي ”إيلي نوزدرين“ (88 عاما) إلى جانب كاهن بارز آخر وهما يحملان أيقونات مقدسة وصلبان ويصليان ”لأجل حماية الشعب الروسي“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ”كانت الرحلة الاستثنائية تهدف لتحصين المدن الروسية من جائحة فيروس كورونا التي تنتشر عبر العالم“.

وقال مصدر في الكنيسة الروسية: ”حلق إيلي اليوم فوق عواصمنا بصلاة لحماية روسيا من جائحة الفيروس التاجي“.

وتفيد التقارير بأن القس مقرب للغاية من بوتين، وقال مسؤول روسي سابق إنه يعتبر أهم وأكبر شخصية دينية في روسيا وذا شعبية كبيرة بين كبار الشخصيات، كما يُنظر إليه كمعالج بين كبار المسؤولين.

وقال مسؤول إقليمي سابق إنه ”من خلال إيلي، يمكن نقل المعلومات إلى الرئيس خلال يومين فقط“.

وسبق أن أدان إيلي الاحتجاجات المناهضة للكرملين ووصفها بأنها ”قمامة“ و“من أعمال العدو“ التي تطلق العنان لقوى الظلام من الهاوية، بينما حث الناس على الصلاة من أجل بوتين.