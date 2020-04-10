تطور جديد في قضية المختطف نسيم حبتور

كشف الدكتور سعد بن شايع، محامي عائلة المختطف اليمني نسيم حبتور في المملكة العربية السعودية، وعلي الخنيزي والد المختطف السابق موسى، معلومات جديدة بشأن القضية.

وأعلن المحامي سعد بن شايع، اليوم الجمعة، عن التثبت ”من المعلومات الواردة بشأن قضية نسيم حبتور، وإيصالها إلى الجهات الأمنية والتي باشرت التحقيقات“.

وقال عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”بخصوص قضية نسيم، تم الانتهاء من مرحلة التوثق من دقة المعلومات المأخوذة من المبلغين، ونقل الأمر للجهة الرسمية، وأصبح الموضوع تحت إجراء التحقيق، ومعلومات التحقيق وفقًا لذلك غير قابلة للنشر“.

كما قال علي الخنيزي هو الآخر عبر حسابه في ”تويتر“، إن المعلومات بشأن قضية المختطف نسيم لمتابعة الإجراءات، تُسلّم إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات.

وكان والد المختطف اليمني نسيم، نوري حبتور، أعلن مع محاميه سعد بن شايع، ووالد المختطف السابق موسى، عن مبادرة للوصول إلى ”نسيم“ عبر برنامج ”يا هلا“، عندما وجهوا نداء للخاطفين بأن يبادروا بتسليم ولده نسيم في أي مكان يتم تحديده.

وأعلن نوري، أنه وأسرته مستعدون للمسامحة بحقهم الخاص، وذلك بعدما وصلته معلومات بأن ابنه لا يزال على قيد الحياة.

كما قدم المبادرون مكافأة مالية تصل إلى مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن نسيم.

ومُنح الخاطفون مهلة أسبوع لتسليم ”حبتور“ مقابل التنازل عن الحق الخاص والدفاع في الحق العام، إلا أن المهلة انتهت دون الرد.

وعاد الأمل لعائلة نسيم، عندما قُبض على امرأة تدعى ”مريم“ والتي تبين بعهدتها 3 مختطفين تم تسليمهم لاحقًا لعائلاتهم، وهم: موسى الخنيزي، ويوسف العماري، ونايف قرادي.