فتح كنيسة القيامة للجمعة العظيمة والدعاء لمرضى كورونا

دعا بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي (المسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية) في القدس للصلاة من أجل مرضى وضحايا فيروس كورونا في الجمعة العظيمة التي يسودها الوجوم والسكون هذا العام.

وقال المطران بيتسابالا أثناء وقوفه أمام كنيسة القيامة في القدس ”نحتفل بالجمعة العظيمة ذكرى موت المسيح (وفق المعتقد المسيحي) في ظل ظروف مختلفة تماما“.

ودعا بيتسابالا الناس للتضامن ”بقلوبهم وصلاتهم مع من يعانون ويموتون“، ثم دخل الكنيسة حيث أُغلقت أبوابها الضخمة خلفه.

وتحدث بإيجاز قبل دخول الكنيسة التي أغلقت أبوابها قبل أسابيع لكن أعيد افتتاحها خصيصا كي يؤدي بيتسابالا الصلاة في الجمعة العظيمة في قداس بحضور عدد قليل من القساوسة.

وأصيب أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي بفيروس كورونا فيما بلغت حصيلة الوفيات 92 شخصا، ورُصدت 263 حالة إصابة ووفاة واحدة في الأراضي الفلسطينية ومعظم الإصابات في الضفة الغربية.

ويلتزم سكان القدس بالعزل الذاتي في المنازل ولا يخرجون سوى للضرورة التي لا تشمل المراسم الدينية.

وتحل عدة مناسبات في مختلف الأديان هذا الشهر تشمل عيد الفصح اليهودي والجمعة العظيمة وعيد القيامة وأحد الشعانين عند المسيحيين وشهر رمضان عند المسلمين.