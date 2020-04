”مقاتلون بلا حدود“.. خامنئي يعطي الأولوية لمهام فيلق القدس بدلا من جنود معركة كورونا

يفتك فيروس كورونا بمئات الإيرانيين بشكل شبه يومي في ظل عجز السلطات عن السيطرة على تفشي الوباء، فيما لا يزال المرشد علي خامنئي يواصل سياسات نظامه التوسعية دون التوجه لأزمة كورونا في الداخل وذلك عبر دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري المسؤول عن العمليات العسكرية خارج الحدود الإيرانية.

ووسط الإصابات والوفيات، في ظل عجز السلطات الحكومية عن مكافحة تفشي الفيروس، بدأت منظمات خارجية بمد يد العون لإيران لمواجهة أزمة كورونا بعيدا عن أي خلافات سياسية مع النظام، ومن أبرز هذه المنظمات التي بادرت بمساعدة الإيرانيين في مواجهة كورونا منظمة ”أطباء بلا حدود“، وهي منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية تعمل على تقديم الرعاية الطبية للبلاد المتضررة من الأزمات بغض النظر عن العرق أو الانتماء السياسي لهذه البلاد.

وأعلنت المنظمة عن أنها أرسلت إلى إيران مستشفى ”قابلا للنفخ“ بسعة 50 سريرا وفريق طوارئ إلى المقاطعة الوسطى الإيرانية لعلاج مرضى فيروس كورونا.

رغم تراجع الوضع الصحي في إيران ضمن مواجهة أزمة فيروس كورونا إلا أن النظام الإيراني لم يرحب بمبادرة وجهود منظمة أطباء بلا حدود، حيث أكدت المنظمة في تقارير أنها لم تتلق أي تواصل من السلطات الحكومية بل طردتها من الأراضي الإيرانية.

وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية برر طرد أعضاء المنظمة قائلا، إن ”إيران لا تحتاج إلى وجود قوات أجنبية أو أطباء بلا حدود للمشاركة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد“.

وتعليقا على تعامل النظام الإيراني الذي استقبلته أغلب منظمات ودول العالم بغرابة شديدة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس في تغريدة إنه ”لأمر محير للغاية. فخامنئي يروج لمحاربين بلا حدود أي فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذين ينشرون الرعب في جميع أنحاء المنطقة، بينما طرد أطباء بلا حدود، الذين كانوا يحاولون مساعدة الإيرانيين الذين يعانون من فيروس كورونا“.

Quite astonishing. @khamenei_ir promotes "Warriors Without Borders" (aka IRGC) who spread terror around the region, just after kicking out Doctors Without Borders, who were trying to help Iranians suffering from #coronavirus. pic.twitter.com/scXsNhCovz

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 6, 2020