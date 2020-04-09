الكويت.. إحباط محاولة تهريب عمال من منطقة عزل (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عبر حسابها في موقع ”تويتر“، اليوم الخميس، أنه تم ضبط قائد باص حاول تهريب عمال من منطقة جليب الشيوخ المطبق عليها قرار العزل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن ”رجال الأمن تمكنوا من ضبط قائد باص يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة عند محاولته تهريب عدد 100 شخص من منطقة جليب الشيوخ، والتي يطبق عليها قرار العزل، حيث تم استيقاف قائد باص من قبل الدوريات الأمنية وعند سؤاله عن الأشخاص المحملين معه، أفاد بأنهم يعملون في وزارة الصحة، وبالتدقيق على هوياتهم تبين أنهم يعملون في شركات خاصة مختلفة، وبالتحقيق مع قائد الباص اعترف أنه يقوم بنقلهم خارج منطقة جليب الشيوخ مقابل 20 دينارا من كل شخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

الإعلام الأمني : ضبط قائد باص حاول تهريب عمال من منطقة جليب الشيوخ المطبق عليها قرار العزل pic.twitter.com/fF6b6FHXJ3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 9, 2020

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب ”المجلس“ المحلي، لحظة إيقاف الباص من قبل الدوريات الأمنية.