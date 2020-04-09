إصابات جديد بـ“كورونا“ في الكويت والبحرين وقطر وموريتانا

سجلت قطر، اليوم الخميس، 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2376 حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية عبر حسابها على ”تويتر“، إنها سجلت شفاء 28 حالة من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206 أشخاص.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 910 حالات.

وجددت الوزارة دعواتها للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بحظر التجول الجزئي، وتطبيق استراتيجية التباعد الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 855 حالة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على ”تويتر“، إلى شفاء 18 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 495 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، لمواطنة (24 عاما)، عادت من فرنسا يوم 16 مارس الماضي، وكانت في الحجر الصحي.

وبهذه الحالة يرتفع عدد الحالات المسجلة في موريتانيا وصل حتى الآن إلي 7 حالات، منهما حالتا شفاء، وحالة وفاة واحدة، فيما يتواجد الأشخاص الأربعة الباقون تحت الحجر الصحي.