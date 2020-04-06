إمام مسجد بالكويت يعلق على اتهامه بالإساءة للجمعيات الخيرية (فيديو)

علق إمام مسجد ”ابن أبي الدنيا“ في دولة الكويت، صالح مرعي الشمري، على الجدل الدائر والانتقادات التي طالته عقب اتهامه بالإساءة للجمعيات الخيرية، وزعمه أن أصحابها ينهبون الأموال التي تصلهم لصالحهم الخاص.

وأوضح عبر مقطع فيديو جديد أنه ”قصد في معرض كلامه الجمعيات الخيرية غير المرخصة، وليست التي تخضع لإشراف الجهات الحكومية“، مبررا أنه ”كان من أوائل الداعمين للجمعيات الخيرية الشرعية، في حين أنه أراد من كلامه الجمعيات الوهمية والتي تتستر بالأعمال الخيرية“.

فيديو

إمام وخطيب مسجد إبن أبي الدنيا بعد اتهامه للجمعيات الخيرية بأنهم حرامية: "الي اقصده الجمعيات الغير مرخصه" !#الكويت pic.twitter.com/7EZIoNNbDc — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 5, 2020

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية تقدمت بشكوى ضد إمام المسجد، مبينة في الشكوى التي قدمتها لوزارة الأوقاف ”أن ما أورده الشيخ هو إساءة للعاملين على العمل الخيري، مطالبة الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

وأضافت ”أن الجمعيات الخيرية العاملة في دولة الكويت تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولها ميزانية سنوية معتمدة، وتتبع نظما محاسبية منتظمة ويتم التدقيق عليها من قبل الوزارة ومن قبل مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة“.