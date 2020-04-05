الكويت.. أب يلجأ إلى حيلة غريبة للدخول إلى أبنائه في الحجر الصحي

لجأ أب الى الإبلاغ عن وجود ”جريمة قتل“ في أحد مستشفيات الكويت، وذلك للوصول إلى أبنائه المتواجدين في الحجر الصحي.

قد ورد غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغ عن وجود جريمة قتل في مستشفى جابر، بحسب ما صرح به مصدر أمني لصحيفة ”الرأي“ المحلية.

وأوضح المصدر أنه عند وصول الأجهزة الأمنية إلى الموقع، تم العثور على صاحب البلاغ، وتبين عدم صحته.

وبين المصدر أن ”الأب برر فعلته بأن أبناءه يحتاجون إلى الطعام داخل المحجر الصحي، لكن رجال النقطة الأمنية منعوه من إدخاله إليهم“.

وأكد المصدر الأمني أنه تم اقتياد الأب إلى الجهات المختصة، ويجري التحقيق معه في ملابسات البلاغ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.