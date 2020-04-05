 الكويت: ندعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إنتاج النفط – إرم نيوز‬‎

الكويت: ندعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إنتاج النفط

الكويت: ندعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إنتاج النفط

المصدر: رويترز

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الأحد، إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعبر الفاضل عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في استقرار سوق النفط، مؤكدا دعم الكويت الكامل للسعودية وجهودها لإعادة ”أوبك+“ إلى مائدة المفاوضات.

ومن المقرر أن تعقد ”أوبك“ والحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم ”أوبك+“، اجتماعا يوم الخميس المقبل، لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج، وإنهاء حرب أسعار بين السعودية وروسيا دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل.

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