الكويت.. نقل 21 آسيويا إلى مستشفى جابر للاشتباه بإصابتهم بـ ”كورونا“

نقلت الجهات المختصة في الكويت، 21 وافدا من جنسيات آسيوية من سكنهم بمنطقة جليب الشيوخ إلى مستشفى جابر المختص بعلاج مصابي فيروس ”كورونا“ للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، الذي أصاب مئات الأشخاص في البلد الخليجي منذ نحو شهر ونصف الشهر.

وكشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة، أن ”نقل الوافدين تم في إطار الإجراءات الوقائية لأخذ مسحات للتأكد من وضعهم الصحي إن كانوا حاملين للفيروس المستجد أم لا بعد الاشتباه بإصابتهم“.

وفرضت السلطات الكويتية الصحية والأمنية قبل عدة أيام الحجر على عدة منازل وعمارات يقطنها مئات الوافدين في مناطق مختلفة بالبلاد، بعد التأكد من إصابة عدد من الوافدين في هذه العمارات التي تفتقد للشروط الصحية الملائمة لكثرة الساكنين فيها.

وشغلت قضية العمالة الوافدة الأوساط الكويتية في الآونة الأخيرة عقب التأكد من وجود إصابات بين الوافدين دون معرفة مصدر الإصابة (أي ما يعرف بقيد التقصي الوبائي) الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين الذين طالبوا بعزل مناطق العمالة لكثرة الإصابات بينهم تجنبا لانتشار الفيروس في البلاد وخروج الأمر عن السيطرة.