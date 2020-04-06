 شابان بالإمارات وعمان يبصقان على النقود قبل دفعها مقابل مشتريات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شابان بالإمارات وعمان يبصقان على النقود قبل دفعها مقابل مشتريات (فيديو)

شابان بالإمارات وعمان يبصقان على النقود قبل دفعها مقابل مشتريات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول لشخصين أحدهما من دولة الإمارات والآخر من سلطنة عمان وهما يقومان بالتصرف ذاته بالسعال على الأوراق النقدية قبل تسليمها لعمال بقالة، وفق ناشطين.

ورصد المقطع الأول رجلا يتضح من التطبيق الذي صور خلاله أنه في عاصمة الإمارات أبوظبي، وهو يجلس في سيارته وقد قام بالسعال على النقود قبل تسليمها لأحد العمال، معلقا على المقطع: ”علاج الكورونا، فلوس“.

وأظهر المقطع الآخر وضعا مشابها لشابين في سيارة، قيل إنها من سلطنة عمان، وقد قام أحدهما وهو قائد المركبة بالعطس على النقود قبل أن يسلمها لعامل آسيوي، وهو يقول له في محاولة لإخافته: ”كورونا..كورونا“.

وانتقد ناشطون تصرف الشخصين في المقطع المتداول، فيما قام بعضهم بإبلاغ الجهات الأمنية بشأن تصرفهما.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن ملابسات الواقعتين.

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