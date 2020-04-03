بعد حياة الفهد.. صفاء الهاشم تحمل الوافدين أزمة كورونا وتطالب بترحيلهم من الكويت

أثارت النائبة الكويتية صفاء الهاشم الجدل مجددا حول وضع الوافدين في الكويت، بعدما طالبت بترحيلهم من البلاد، معللة طلبها بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الهاشم بعد موجة جدل عارمة أثارتها مواطنتها الممثلة حياة الفهد، التي هاجمت فيها الوافدين واعتبرت أنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي في الكويت.

وقالت النائبة الكويتية، وفق حساب ”خدمة برلماني“ الإخبارية الكويتية على تويتر، اليوم الجمعة: ”بعد أن وصلت الإصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد، فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية“.

صفاء الهاشم ل"برلماني": بعد ان وصلت الاصابات في كورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية pic.twitter.com/H99u0RJkPQ — خدمة برلماني (@barlamany_sms) April 3, 2020

وتابعت الهاشم: ”وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية“.

صفاء الهاشم ل"برلماني": وجود اغلب الوافدين الآن بهذه الظروف اصبح خطرا على الكويت وضررهم اصبح اكبر من نفعهم لانهم احد الاسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم الى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية. pic.twitter.com/f9pHCdVCQE — خدمة برلماني (@barlamany_sms) April 3, 2020

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد شنت هجوما على العمالة الوافدة في بلادها قبل نحو يومين، قائلة: ”يا جماعة حسوا بينا الأمير ما يقصر هما اللي تحت الأمير هما اللي بيخربون في الديرة.. الحين لو نمرض ما في مستشفيات.. َهما ديارهم ما تبيهم وإحنا نبتلي فيهم.. ما في قانون دولي يقول في الأزمات المفروض يرجعوا بلدهم.. والله المفروض نقطهم بالبر.. أنا ماني ضد الإنسانية لكن وصلنا لمرحلة مليينا خلاص“.

وأثارت تصريحات الفنانة عاصفة من الانتقادات والردود الغاضبة، مما دفعها للتوضيح في تصريحات لاحقة، مبررة كلامها بالضغط الحاصل على مستشفيات الكويت، والعدد الكبير من العمالة الوافدة مقارنة بمواطني البلد الخليجي.