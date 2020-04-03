أنهى تحضيرات دفن والدته.. وكانت المفاجأة

أبلغ المستشفى المحلي أحد سكان مدينة صغيرة في جمهورية مقدونيا الشمالية، أن والدته توفيت، فراح ينظم مأتما لها، واتصل بالكاهن والعائلة قبل أن يتبين أن ذلك لم يحدث، وفق ما ذكرت محطة ”تي في 24“ التلفزيونية.

وقال بلاغويتشه دونتشيف، إنه تلقى اتصالا من المستشفى الحكومي في كوتشاني، شرق البلاد؛ يبلغه أن والدته البالغة 58 عاما، والتي تعاني مشاكل صحية خطرة، توفيت من دون أن يكون السبب فيروس كورونا المستجد.

وباشر فورا ترتيبات المأتم، متصلا بشركة دفن الموتى، وطابعا ورقة النعي التي تلصق في مدن مقدونيا الشمالية الصغيرة على أعمدة الإنارة في الشارع.

لكن عندما حضر إلى المستشفى لنقل جثمان والدته، أبلغته الإدارة أنها لا تزال على قيد الحياة.

وأوضح للمحطة التلفزيونية: ”عندما ذهبنا لتسلم الجثمان، قيل لنا إنهم لا يجدونه. ومن ثم أبلغونا أنها لا تزال على قيد الحياة؛ فأثار هذا الأمر الذي لا يصدق، ضغطا نفسيا كبيرا“.

وفي بيان، قال المستشفى إنه لم يحدد بعد سبب الخطأ الحاصل، مضيفا أن السلطات فتحت تحقيقا في القضية.

وأِشار البيان إلى أن المريضة أنعشت بعدما دخلت في وضع خطر جدا إلى المستشفى، يوم الإثنين، ولا تزال تخضع للعلاج فيه.