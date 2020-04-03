أول حالة وفاة بكورونا بقرغيزستان

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قالت حكومة قرغيزستان اليوم الجمعة إن مصابا بفيروس كورونا عمره 61 عاما توفي، وهي أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وكشفت السلطات أن المريض الذي كان يُعالج في مستشفى بإقليم أوش الجنوبي كان يعاني من أمراض خطيرة أخرى.