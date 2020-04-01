الكويت .. ضبط شرطي ساعد حدثا سوريا على كسر حظر التجول

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عسكريا يحمل رتبة ”شرطي“ إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، عقب قيامه بتسليم ”فلاشر“ إلى الحدث السوري منتحل صفة رجل أمن وقام بمخالفة حظر التجول، وذلك وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وافد سوري مسوي نفسة مباحث ويهدد يقول مافي احد بالشارع بس اشوه ماقال مافي حيوان بالشارع pic.twitter.com/bfqiRgnNRj — بوبندر???????? (@naser7755) March 28, 2020

وكانت ”الداخلية“ أحالت في وقت سابق الحدث السوري إلى نيابة الأحداث، وذلك لقيامه بكسر حظر التجول للمرة الثانية، وتشغيل ”فلاشر“ على سيارة والده بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه لصغر سنه.

وأثار المقطع الثاني المتداول للحدث السوري، استياء عدد من المواطنين، الذين أبدوا استغرابهم من إخلاء سبيله، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة ضبطه وعرضه على الجهات المعنية.