 الكويت .. ضبط شرطي ساعد حدثا سوريا على كسر حظر التجول – إرم نيوز‬‎

الكويت .. ضبط شرطي ساعد حدثا سوريا على كسر حظر التجول

الكويت .. ضبط شرطي ساعد حدثا سوريا على كسر حظر التجول

المصدر: فريق التحرير

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عسكريا يحمل رتبة ”شرطي“ إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، عقب قيامه بتسليم ”فلاشر“ إلى الحدث السوري منتحل صفة رجل أمن وقام بمخالفة حظر التجول، وذلك وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وكانت ”الداخلية“ أحالت في وقت سابق الحدث السوري إلى نيابة الأحداث، وذلك لقيامه بكسر حظر التجول للمرة الثانية، وتشغيل ”فلاشر“ على سيارة والده بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه لصغر سنه.

وأثار المقطع الثاني المتداول للحدث السوري، استياء عدد من المواطنين، الذين أبدوا استغرابهم من إخلاء سبيله، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة ضبطه وعرضه على الجهات المعنية.

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