مطالبة حياة الفهد بترحيل العمالة تثير جدلا واسعا في الكويت

انتقد نشطاء كويتيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، تصريحات الفنانة الكويتية ”حياة الفهد“ التي طالبت فيها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“. في

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع وسم #حياة_الفهد عن غضبهم من موقفها وإطلاقها مثل هذه التصريحات، التي قالت فيها ”بلدانهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم؟ اطلعهم واقطهم برا والله لو اقطهم بالبر“. وذهب البعض إلى حد اتهامها بـ“العنصرية وعدم الإنسانية“، موضحين أنهم كانوا يحبونها، ولكن هذه التصريحات تسببت في تغيير موقفهم منها، وتضامن فريق ثالث معها، موضحين أنها ”أحسنت“ في تصريحاتها.

وقالت المذيعة والصحفية الجزائرية حسينة أوشان: ”الفنانة الكويتية #حياة_الفهد تطالب بعدم علاج الوافدين في مستشفيات بلادها وتقول: (لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء الكويت لا تتحمل)! أعتقد أن أزمة كورونا أثّرت على أعصاب الجميع، ولربما لم تكن جميع كلماتها مقصودة“.

وكتب حساب هيئة المشاهير: ”#حياة_الفهد تثير جدلًا واسعًا بتويتر، بعد حديث طالبت فيه بعدم علاج الوافدين بالمستشفيات قائلة بلهجة غاضبة: (لو كان الأمر بيدي لرميتهم في الصحراء)“.

#حياة_الفهد تثير جدلاً واسعاً بتويتر بعد

حديث طالبت فيه بعدم علاج الوافدين بالمستشفيات

قائلة بلهجة غاضبة :

لو كان الأمر بيدي لرميتهم في الصحراء https://t.co/qXuZqqnCzZ — هيئة المشاهير (@almobark_) March 31, 2020

وقالت مغردة تُدعى ”ندى“: ”للأسف كنت بحبها وبحسبها إنسانه للأمانه لا عمري شفت قذارة وعنصرية اكتر من كده #حياة_الفهد وجه يتقيئ“، فيما أضاف آخر: ”الفنانة القديرة سيدة الشاشة الخليجية #حياة_الفهد تطالب بطرد الأجانب في الكويت أو رميهم في الصحراء لإن الكويت بلد (الإنسانية) لا تستطيع علاجهم لو تفشى المرض، العنصرية تفشت في الكويت وكورونا أظهرت الكثير من الوجوه القذرة“.

الفنانة القديرة سيدة الشاشة الخليجية #حياة_الفهد تطالب بطرد الاجانب في الكويت او رميهم في الصحراء لان الكويت بلد (الانسانية) لا تستطيع علاجهم لو تفشى المرض .. العنصرية تفشت في الكويت و كورونا اظهرت الكثير من الوجوه القذرة pic.twitter.com/DwPXQ8HGUc — Mohy (@yahayeho) March 31, 2020

بدورها كتبت مغردة تقول: ”احسنت حياة الفهد بمداخلتها يعني شنو دولة ماتستلم جاليتنا وحاطين شروط على مواطنيها يرسلون شفرات ليل ونهار تراها فعلا امصخت“.

احسنت حياة الفهد بمداخلتها

يعني شنو دولة ماتستلم جاليتنا

وحاطين شروط على مواطنيها

يرسلون شفرات ليل ونهار

تراها فعلا امصخت #حياة_الفهد — المشاغبة (@smd333) March 31, 2020

وكتب مغرد يُدعى ”أيمن القيسي“ قائلًا: ”الشمطاء #حياة_الفهد بوقت الكل يناشد الشرع والدين والناس للتكاتف بأسم الانسانية بوجه هذا الفايروس هيه تتمنى رمي الوافدين للكويت في الصحراء وعدم علاجهم“.

الشمطاء#حياة_الفهد بوقت الكل يناشد الشرع والدين والناس للتكاتف بأسم الانسانية بوجه هذا الفايروس هيه تتمنى رمي الوافدين للكويت في الصحراء وعدم علاجهم

ملاحظة

من اني وصغير ممرتاحلها واكرهها بدون سبب وتلعب نفسي من اي عمل فني هي بي

مبينه من خلقتها الزفرة حتى رحمة ماكو بوجها — Ayman Al-Qaisi™???????? (@amn808) March 31, 2020

وأردف أحد المغردين قائلًا: ”عدد الوافدين بالكويت 3 مليون بينما عدد الكويتيين 1.5 مليون وفوقها فيه كويتين ببريطانيا حوالي 20 ألف مدري أكثر مو قادرين يرجعون وحالتهم صعبة هناك، ينتظرون الوضع يزين بديرتهم عشان يرجعون، فاشوف أنا إن #حياة_الفهد مو قصدها اللي انتم فهمتوا أحس خانها التعبير من غبنتها وقهرها“.

عدد الوافدين بالكويت ٣ مليون بينما عدد الكويتين ١.٥مليون وفوقها فيه كويتين ببريطانيا حوالي ٢٠ الف مدري اكثر مو قادرين يرجعون وحالتهم صعبه هناك، ينتظرون الوضع يزين بديرتهم عشان يرجعون.

ف اشوف انا ان #حياة_الفهد مو قصدها الي انتم فهمتوا احس خانها التعبير من غبنتها و قهرها. — ???? (@inourah18) March 31, 2020

واستطردت متابعة: ”كنت احترم #حياه_الفهد لحد ما طلعت اليوم وبكل حقارة تطالب الكويت بعدم علاج المقيمين الغير كويتيين، وتقول مفروض يقطونهم بالبر! أعوذ بالله من قساوة القلب والنجاسة وقت الأزمات والمصايب يبين معدن الناس في ناس تكون أكثر رأفة ورحمة وتساعد غيرها وناس مثل الشيطان أنا ومن بعدي الطوفان“.

كنت احترم #حياه_الفهد لحد ماطلعت اليوم وبكل حقاره تطالب الكويت بعدم علاج المقيمين الغير كويتيين .. وتقول مفروض يقطونهم بالبر !

اعوذ بالله من قساوة القلب والنجاسة

وقت الازمات والمصايب يبين معدن الناس

في ناس تكون اكثر رأفه ورحمة وتساعد غيرها

وناس مثل الشيطان انا ومن بعدي الطوفان — سوسـا هـانم (@Sus0_m) March 31, 2020

واستطردت مغردة: ”أنا مؤيدة لكلامها واقعي الصراحة الكويتين مليون و400 واهما دبلنا مرتين! أنا كديرة مو مجبوره فيهم هاللي ديرتهم ما تبيهم ولا تبي تردهم #حياة_الفهد“.

انا مؤيده لكلامها واقعي الصراحه

الكويتين مليون و ٤٠٠ و اهما دبلنا مرتين!

انا كديره مو مجبوره فيهم

هاللي ديرتهم ما تبيهم ولا تبي تردهم #حياة_الفهد — Hala Madrid (@eiman_alkandari) March 31, 2020

وكانت حياة الفهد قد قالت في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: ”والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ١٢ دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع“.

وأضافت: ”عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت مو قادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالألف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة“.