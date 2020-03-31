اعتقال عريس أردني بعد خروجه من الحجر الصحي

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن يوم الثلاثاء القبض على عريس استقبل من قبل ذويه في أحد مناطق العاصمة عمان يوم الاثنين وبشكل خالف التعهد الذي وقع عليه والتزم به قبل مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه والمخصص للحجر الصحي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية فإن العريس وذويه قد خالفوا كذلك قانون الدفاع (حالة الطوارئ) المعمول به لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن السلوك الذي اتبعه العريس وذووه أدى إلى القبض عليهم وتوقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع ”حالة الطوارئ“ وذلك باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز على القانون.

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد، الأمير حسين، قدموا الأسبوع الماضي هدية لعريسين أقاما حفل زفافهما في الحجر الاحترازي بأحد فنادق منطقة البحر الميت، إثر تعرضهما للتنمر.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر مسؤولين يقدمان هدية عائلة العاهل الأردني إلى العروسين اللذين أقاما حفل زفافهما أثناء وجودهما بالحجر الاحترازي، وسط تصفيق عدد من العاملين في الفندق، في خطوة رمزية طلب تنفيذها لغايات إشهار زواجه المؤجل منذ أشهر.