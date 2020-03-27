العاهل الأردني يهاتف مصابة بكورونا بعد إنجابها طفلة بعملية قيصرية

ذكرت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الجمعة، أن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني أجرى اتصالاً هاتفيًا مع سيدة مصابة بفيروس كورونا بعد إجراء عملية قيصرية لها.

وبحسب تسجيل وثّق المكالمة، فإن الملك اطمأن على صحة المريضة وأعرب عن ”اعتزازه الكبير بالكوادر الأردنية والكفاءات الطبية“، كما تحدث للطبيبة التي أجرت العملية.

وكان مستشفى الملك المؤسس (شمال الأردن) أعلن، الجمعة، إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وبين الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن السيدة أنجبت طفلة أطلق عليها اسم جمان، وهي بحالة صحية جيدة، وما زالت السيدة والجنين في الحجر الصحي بالمستشفى ذاته.

ودخلت السيدة المستشفى قبل يومين، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع، ما جعل المستشفى الواقع بمدينة إربد على أهبة الاستعداد للعملية القيصرية، كما قال مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو في تصريحات صحفية.

يذكر أن السيدة شقيقة ”عريس إربد“ الذي أصيب بكورونا مع عدد من الأشخاص في حفل زفاف بالمدينة الأردنية وأثار الجدل؛ بسبب استسهال الحاضرين بإجراءات الاحتراز من الفيروس.