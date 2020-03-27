أول عملية قيصرية لعربية مصابة بفيروس كورونا

أعلن مستشفى الملك المؤسس في الأردن اليوم الجمعة إجراء أول عملية ولادة قيصرية في الوطن العربي، لمصابة بفيروس كورونا.

وبين الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن السيدة أنجبت طفلة أطلق عليها اسم جمان، وهي بحالة صحية جيدة، وما زالت السيدة والجنين، في الحجر الصحي بالمستشفى ذاته.

ودخلت السيدة المستشفى قبل يومين، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع، ما جعل المستشفى الواقع بمدينة إربد، على أهبة الاستعداد للعملية القيصرية، كما قال مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو في تصريحات صحفية.

وأشرفت على العملية اختصاصية النساء الدكتورة ليلى علي الزغل، التي قالت إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وربما تكون الثالثة على مستوى العالم، بعد إجراء عمليات في الصين.

وقالت الزغل لصحف محلية إنها ”استُدعيت ليلة أمس بعد منتصف الليل إلى مستشفى الملك المؤسس لإجراء عملية قيصرية طارئة لمريضة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا.

وأفادت في تصريحاتها أن ”المريضة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في ايدون إلى مستشفى الملك المؤسس وعُزلت بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا“.

وذكرت الزغل أنها ”أجرت العملية بعد أخذ الاحتياطات اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة بالمستشفى من تخدير ، باطني ، أطفال ، أمراض معدية، فني تخدير وتمريض“.

يذكر أن السيدة شقيقة ”عريس إربد“ الذي أصيب بكورونا مع عدد من الأشخاص في حفل زفاف بالمدينة الأردنية أثار الجدل، بسبب استسهال الحاضرين لإجراءات الاحتراز من الفيروس.

وكان مصابان بالفيروس حضرا حفل الزفاف الذي أقيم الأسبوع الماضي، وأعلنت السلطات الصحية الأردنية، تسجيل إصابات بالفيروس في المحافظة.