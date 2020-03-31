موسى الخنيزي يهاجم عائلة المتهمة ”مريم“ ويصفهم بـ“الوكر الكبير“

هاجم المختطَف السعودي السابق موسى الخنيزي، عائلة المتهمة ”مريم“ الشهيرة بخاطفة الدمام، معلنا أنه سيفضح كل ما كان له صلة بجريمة اختطافه مع شبان آخرين، طوال أكثر من 20 عاما.

وقال الخنيزي لمتابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إنه ”سيكشف كل شيء، إلا أنه يحتاج إلى الوقت ليتمكن من سرد كل ما عاناه في حياته السابقة“.

قاعد ادرس كيفية طرح الحقيقة الى الناس بطريقة ترضيهم وماتزعلهم "رضا الناس غاية لا تدرك" فارجوكم امنحوني الوقت انا لست سوى انسان. — موسى الخنيزي (@x05048) March 29, 2020

لاتدعون البراءة وانتم ظالمون#الوكر_الكبير سنين وانتم تسرقونها والحين ماهي اختكم ???????????????? شرُ البلية مايُضحك لازم الكل يتحاسب اذا كانت السالفة اجرام #خاطفة_الدمام #موسى_الخنيزي — موسى الخنيزي (@x05048) March 30, 2020

وبدأ ”الخنيزي“ في تغريداته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ بالتلميح إلى عائلة المتهمة ”مريم“، متهما إياهم بالتستر عليها ومعرفة كل أفعالها، كما وصفهم بـ“الوكر الكبير“ و“الظالمين“، مؤكدا استغلالهم لـ“مريم“ طوال سنوات حياتها، ومشددا على ضرورة محاسبتهم.

وأضاف أن عائلة ”مريم“ قامت بالإبلاغ عنها، حين علمت أنه أصبح لديه عمل وسيارة، بعد محاولتهم الاستفادة من مرتبه البسيط، مستنكرا عدم إبلاغهم عن ”مريم“ سابقا، رغم علمهم بعدم امتلاكها أوراقا ثبوتية له وليوسف العماري.

الغريب بالموضوع اني انا واخوي مانشبه بعض فكيف يدعون البراءة وانهم مب عارفين؟ ???? ولا عاجبهم الوضع يعني يشوفونا مساكين؟#الوكر_الكبير#خاطفة_الدمام — موسى الخنيزي (@x05048) March 30, 2020

يعني يوم عرفتو اني رجال موظف ومتعلم ومعي سيارة غرتو؟ ودكم تاخذون راتبي بعد؟(حتى الريالين تحسدونها؟ حسبي الله ونعم الوكيل) خيركم واجد طيب ليه تطالعون بالفقير؟???????? يوم اذكر سوالفي (اقول والله اني طيب) ???????????????????? المشكلة الطيب صعب يعيش بهالزمن ????#الوكر_الكبير #خاطفة_الدمام — موسى الخنيزي (@x05048) March 30, 2020

وقال المختطف السابق إن ”لعائلة مريم أفعالا سيئة“، مشككا بعلمهم بقيامها بعمليات اختطاف، مضيفا أن أحدهم، وقد سجل ضده شكوى سابقا في مركز الشرطة، عاد ليتودد إليه حين علم بأنه ابن التاجر المعروف في منطقته علي الخنيزي.

وهاجم ”حمود المتعب“ أحد أفراد عائلة ”مريم“، موسى الخنيزي، متهما إياه بـ“التحريض“، ومتوعدا بمحاسبته، إلا أن موسى قام بالرد عليه، متهما إياهم بـ“التستر على أفعال مريم“.

احد الي ردو على تغريداتي وقالو هذا تحريض صريح هل هذا التحريض على انهم تستروا على خطفي او ماذا يقصدون بالتحريض الصريح؟ ابي افهم، علماً باننا نروح لهم نزورهم ويشوفونا مساكين صغار ما اخذتهم العاطفة!!!.#خاطفة_الدمام — موسى الخنيزي (@x05048) March 30, 2020

وزعمت عائلة مريم في وقت سابق أن علاقتها بـ“مريم“ مقطوعة منذ سنوات طويلة وأنها بريئة من أفعالها، إلا أن اعترافات لاحقة للعديد من المتورطين وللمختطفين السابقين، رجحت أن العائلة كانت على تواصل مع ”مريم“ من حين لآخر.