 موسى الخنيزي يهاجم عائلة المتهمة ”مريم“ ويصفهم بـ“الوكر الكبير“ – إرم نيوز‬‎

موسى الخنيزي يهاجم عائلة المتهمة ”مريم“ ويصفهم بـ“الوكر الكبير“

موسى الخنيزي يهاجم عائلة المتهمة ”مريم“ ويصفهم بـ“الوكر الكبير“

المصدر: إرم نيوز

هاجم المختطَف السعودي السابق موسى الخنيزي، عائلة المتهمة ”مريم“ الشهيرة بخاطفة الدمام، معلنا أنه سيفضح كل ما كان له صلة بجريمة اختطافه مع شبان آخرين، طوال أكثر من 20 عاما.

وقال الخنيزي لمتابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إنه ”سيكشف كل شيء، إلا أنه يحتاج إلى الوقت ليتمكن من سرد كل ما عاناه في حياته السابقة“.

وبدأ ”الخنيزي“ في تغريداته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ بالتلميح إلى عائلة المتهمة ”مريم“، متهما إياهم بالتستر عليها ومعرفة كل أفعالها، كما وصفهم بـ“الوكر الكبير“ و“الظالمين“، مؤكدا استغلالهم لـ“مريم“ طوال سنوات حياتها، ومشددا على ضرورة محاسبتهم.

وأضاف أن عائلة ”مريم“ قامت بالإبلاغ عنها، حين علمت أنه أصبح لديه عمل وسيارة، بعد محاولتهم الاستفادة من مرتبه البسيط، مستنكرا عدم إبلاغهم عن ”مريم“ سابقا، رغم علمهم بعدم امتلاكها أوراقا ثبوتية له وليوسف العماري.

وقال المختطف السابق إن ”لعائلة مريم أفعالا سيئة“، مشككا بعلمهم بقيامها بعمليات اختطاف، مضيفا أن أحدهم، وقد سجل ضده شكوى سابقا في مركز الشرطة، عاد ليتودد إليه حين علم بأنه ابن التاجر المعروف في منطقته علي الخنيزي.

وهاجم ”حمود المتعب“ أحد أفراد عائلة ”مريم“، موسى الخنيزي، متهما إياه بـ“التحريض“، ومتوعدا بمحاسبته، إلا أن موسى قام بالرد عليه، متهما إياهم بـ“التستر على أفعال مريم“.

وزعمت عائلة مريم في وقت سابق أن علاقتها بـ“مريم“ مقطوعة منذ سنوات طويلة وأنها بريئة من أفعالها، إلا أن اعترافات لاحقة للعديد من المتورطين وللمختطفين السابقين، رجحت أن العائلة كانت على تواصل مع ”مريم“ من حين لآخر.

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