موسى الخنيزي يتحدث عن معاناته ويكشف معلومات صادمة عن خاطفة الدمام مريم (فيديو)

خرج موسى الخنيزي أحد مخطوفي الدمام، عن صمته وتحدث عن معاناته في حياته السابقة أيام اختطافه على يد الخاطفة ”مريم“، موضحًا أنه تعذب لسنوات طويلة إلا أنه لا يريد أن يتذكر هذه الأحداث كونه إنسانًا قويًا لا يريد أن يُظهر ضعفه.

وأضاف موسى الخنيزي في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ قائلًا إنه عاش في بيئة قذرة مردفًا: ”وأنا كنت صغير في حاجات شفتها المفروض ما أشوفها أنا كبرت ولما كنت صغير وحاليًا كبرت اكتشفت إني شوفت أشياء المفروض الكبار ما بيشوفوها“.

واتهم موسى الخنيزي خاطفته بأنها مريضة نفسيًَا ولابد من علاجها، مردفًا: ”هذه الإنسانة المريضة مو بس ظلمت نفسها هذا اللي سويته مرض نفسي ومستحيل شخص عاقل يسوي هذا الشيء ولا حد يقدر ينكر أن هذا مرض نفسي“.

وتابع موسى الخنيزي قائلًا: ”هذه يجب أن تتعالج نفسيًا من هذا المرض هذه ظلمت نفسها وظلمتنا وظلمتني وظلمت أهلي، 21 سنة وطبعًا أنا كاتم كل شيء لإني ما أبي أطلع الشين ”.

#موسى_الخنيزي موسى الخنيزي أحد مخطوفي الدمام يخرج عن صمته ويتحدث في سناب شات عن معاناته في حياته السابقة: "تربيت في بيئة قذرة". pic.twitter.com/SJFORfSBez — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) March 16, 2020

واستطرد موسى الخنيزي قائلًا: ”أنا إنسان بدخلي الزين وانولدت من بيئة طيبة، وأمي عانت وأمي طيبة وقالت يا أولادي ما أكلت شيء حرام وربيتك تربية عدلة وانت ببطني ما أكلت إلا كل شيء زين“.

وأردف قائلًا: ”أنا تعذبت تعذبت كثير وأنا صغير لدرجة أني إنسان حبيت مستوعبين حبيت واحدة بس كيف أخطبها وكيف أروح أطلبها من أهلها“.

وارتفع وسم موسى الخنيزي عبر موقع ”تويتر“ حيث تفاعل العديد من المتابعين مع مقطع الفيديو الذي بثّه أحد مختطفي الدمام، فقالت مغردة تُدعى ”لمياء عبدالعزيز“: ”#موسى_الخنيزي بسم الله عوّوور قلبي كلامه هنا والله يا إنّه توّه يستوعب الصدمة يا كان كاتم وتوّهم يسمحون له يتكلّم للناس شوفوا كيف يتكلّم بكل غبنة!“.

#موسى_الخنيزي

بسم الله عوّوور قلبي كلامه هنا والله

يا إنّه توّه يستوعب الصدمة يا كان كاتم وتوّهم يسمحون له يتكلّم للناس

شوفوا كيف يتكلّم بكل غبنة! pic.twitter.com/Jbu3Mxj0uD — Lamya Abdullaziz (@dettry7) March 16, 2020

وقالت روان الشمري: ”#موسي_الخنيزي انحرم من ابسط شي بدنيته انحرم من حقه مثله مثل أي مواطن ببلده لا طفولة بيد أهله لا دراسة لا هوية حياته كانت عبارة عن كذبه وتقولون ليش غير كلامه استوعب الصدمة اخيراً استوعب انه مو ولد حرام كل شي حاملة ع ظهره لحاله استوعب ان عنده سند يحملون همه معه“.

#موسي_الخنيزي

انحرم من ابسط شي بدنيته انحرم من حقه مثله مثل أي مواطن ببلده

لا طفولة بيد أهله لا دراسة لا هوية حياته كانت عبارة عن كذبه وتقولون ليش غير كلامه استوعب الصدمة اخيراً استوعب انه مو ولد حرام كل شي حاملة ع ظهره لحاله استوعب ان عنده سند يحملون همه معه???? pic.twitter.com/YxEAihJ3q3 — روان الشمري✨ (@wdo3x) March 16, 2020

وأضافت مغردة يحمل حسابها اسم ”خدوجة“ قائلًة: ”بقدر سعيك للقمة الحلال عوضك الله ورزقك من حيث لاتحتسب ما شاء الله تبارك الرحمن والحمدلله على عوض الله الجميل، #موسى_الخنيزي“.

بقدر سعيك للقمة الحلال

عوضك الله ورزقك من حيث لاتحتسب

ماشاءالله تبارك الرحمن

والحمدلله على عوض الله الجميل❤️#موسى_الخنيزي @x05048 pic.twitter.com/gkyYWtuECT — Khdooj25 (@Khdooj251) March 16, 2020

وأبدى البعض اعتراضه على بعض الكلمات التي أطلقها مقارنين بين كون الخاطفة ”مريم“ يتم محاسبتها حاليًا وبين كونها مريضة نفسيًا لابد من معالجتها فقالت المغردة ”ميش“: ”#موسي_الخنيزي أحد يوضح إش قصده لمن قال شفت أشياء المفروض ما أشوفها والمسكين باين عليه تعذب كثير“.

#موسي_الخنيزي احد يوضح إش قصده لمن قال شفت أشياء المفروض م أشوفها والمسكين باين عليه تعذب كثير ???????? pic.twitter.com/LiNBHHqRUJ — MEESH ✨???? (@MEESH35626592) March 16, 2020

وتكشفت خلال الساعات الماضية معلومات جديدة حول خاطفة الأطفال السعودية التي تدعى ”مريم“، وهي صاحبة أشهر قصة اختطاف أطفال في المملكة، إذْ أفاد الصحفي الأمني أبوطلال الحمراني، عبر حسابه في ”تويتر“، بأن هناك معلومات جديدة من شأنها أن تكشف حقيقة ”مريم“ خاطفة الدمام.

وقال في سلسلة تغريدات: ”معلومات جديدة من شأنها أن تكشف حقيقة (مريم) #خاطفة_الدمام حيث دخل شاهد جديد على علاقة قريبة منها وتطابق كلامه مع الشاهد الأول بوجود فتاة غير متزوجة كانت برفقتها، ومعلومات أن مريم تملك شقة في منطقة دارين ومعارف في (سيهات)“.

وأضاف: ”ومن المقرر أن يتم استدعاء الشاهد إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل للإدلاء بشهادته التي يؤكد فيها أن الزوج الذي ادعى أنه هجر مريم كان لا يزال معها في السنوات القليلة وأنه كذلك يخفي الكثير من الأمور من الممكن أن تتكشف خلال التحقيق“.