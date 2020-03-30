الإفتاء المصرية توضح حكم صيام رمضان في زمن كورونا

علقت دار الإفتاء المصرية على حكم صيام رمضان في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الصيام واجب ما لم يكن الشخص مريضاً أو نصحه الطبيب بضرورة الإفطار.

جاء ذلك بحسب ما قاله الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الإثنين.

وقال، إن الصيام أمر واضح فهو واجب على الإنسان البالغ العاقل إلا في حال وجود عذر شرعي أو كان مرضه مزمنًا وجب عليه أن يخرج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

وشدد الشيخ شلبي على ضرورة الاستجابة لنصائح الطبيب إذا نهى عن الصوم، حيث قال: ”في هذه الحالة لا صيام عليك ولتقضيه بعد ذلك أو تخرج الفدية إذا كان المرض مزمنا“.

ولفت إلى أن القدرة على الصوم تتحقق بوافر الصحة، فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته.

وفي سياق ذي صلة، حرمت دار الإفتاء المصرية خروج الناس في مسيرات جماعية للدعاء الجماعي والتضرع برفع الوباء بما يكون مظلة لزيادة تفشى المرض، مشيرة إلى أن ذلك يعد من المنكرات المحرمات، والبدع في الدين.

جاء ذلك ردا على مسيرات خرجت قبل أيام في شوارع مدينة الإسكندرية، حيثُ ردد المشاركين فيها تكبيرات في ساعة متأخرة من الليل تدعو الله من أجل التغلب على فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 609 حالات، وذلك بعد تسجيل 33 حالة جديدة جميعها من المصريين، ووفاة 40 حالة.