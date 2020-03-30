إسرائيل تكشف عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 22 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

كشفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 80 مليار شيقل ما يعادل 22 مليار دولار؛ للمساعدة في اجتياز أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية موشي كاحلون إنه يتوقع عودة تدريجية لنشاط الأعمال بعد عطلة عيد الفصح الشهر المقبل.

وأضاف أن الحكومة ستنفق 70 مليار شيقل، بالإضافة إلى 10 مليارات وعدت بها بالفعل؛ لتعزيز نظام الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية ومساعدة القطاع الخاص.

ويواجه اقتصاد إسرائيل صعوبة في ظل قيود حكومية مشددة تلزم معظم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم، وقال كاحلون إن عدد الباحثين عن وظائف قفز إلى حوالي مليون.