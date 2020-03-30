 فرار كويتي خرق حظر التجول من رجال الأمن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فرار كويتي خرق حظر التجول من رجال الأمن (فيديو)

فرار كويتي خرق حظر التجول من رجال الأمن (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أكدت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، عن إلقاء رجال الأمن القبض على شخص قام بمخالفة حظر التجول، وذلك في أعقاب انتشار الواقعة، والتي تم توثيقها بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ”الداخلية“ أن الشخص – وهو كويتي الجنسية – خالف قرار حظر التجول، وتم رصده بالقرب من فندق ”شاطئ الكوت“ (وهو أحد المحاجر الصحية)، وعند محاولة ضبطه، فرّ هاربا، وتمت ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية وضبطه.

وأضافت، أن الكويتي أدلى بمعلومات غير صحيحة عن أسباب تواجده في المكان خلال التحقيقات، فيما تمت إحالته لجهات الاختصاص، بعد توجيه تهمة الخروج في فترة حظر التجول له.

ورصد مقطع فيديو متداول لحظة مطاردة عدد من رجال الأمن لأحد الأشخاص قرب أحد الشواطئ.

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