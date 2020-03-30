فرار كويتي خرق حظر التجول من رجال الأمن (فيديو)

أكدت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، عن إلقاء رجال الأمن القبض على شخص قام بمخالفة حظر التجول، وذلك في أعقاب انتشار الواقعة، والتي تم توثيقها بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ”الداخلية“ أن الشخص – وهو كويتي الجنسية – خالف قرار حظر التجول، وتم رصده بالقرب من فندق ”شاطئ الكوت“ (وهو أحد المحاجر الصحية)، وعند محاولة ضبطه، فرّ هاربا، وتمت ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية وضبطه.

توضيحاً لمقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص بمخالفة قرار حظر التجول، حيث تم رصده بالقرب من فندق شاطئ الكوت -إحدى المحاجر الصحية- وعند محاوله ضبطه فر هارباً وتم ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية وضبطه. pic.twitter.com/N6HHpdmSrn — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 30, 2020

وأضافت، أن الكويتي أدلى بمعلومات غير صحيحة عن أسباب تواجده في المكان خلال التحقيقات، فيما تمت إحالته لجهات الاختصاص، بعد توجيه تهمة الخروج في فترة حظر التجول له.

ورصد مقطع فيديو متداول لحظة مطاردة عدد من رجال الأمن لأحد الأشخاص قرب أحد الشواطئ.