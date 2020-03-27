ما حقيقة تحويل مدارس إلى مواقع للحجر الصحي في مصر؟

كشفت الحكومة المصرية حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونفت الحكومة في بيان يوم الجمعة، تحويل المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي، موضحة أن الصور المتداولة تعود لاستراحات المصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية في المنطقة، نافية كذلك تحويل المدارس في أي محافظة على مستوى الجمهورية إلى مستشفى لعلاج فيروس كورونا.
توضيح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات#شائعات_حقائق#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء#رئاسة_مجلس_الوزراء
تم النشر بواسطة رئاسة مجلس الوزراء المصري في الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٢٠
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لمجموعة من المدارس تحتوي على تجهيزات قيل عنها إنها مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.
إجراءات الحجر الصحي في مصر
الموضوع مش مطمئن بالمرة ….
مستشفيات عزل يتم بنائها في عدة أماكن …
وتحويل وتجهيز مدارس للعزل …
ربنا يستر pic.twitter.com/UCykncTmbW
— يقينى بالله يقينى (@AHMEDGAMAL7ASAN) March 26, 2020
لما يعملوا مدارس مستشفيات ميدانية يبقي معني كده ان احنا في مياه المخلل #كورونا_مصر
— روزم أوجاع (@muhbirati) March 26, 2020
تحويل مدارس الدقهلية الي مستشفيات انتظارا للأسوأ استرها علي مصر كلها يارررب pic.twitter.com/rz260iGrsr
— خـيآلُِ _Ƒ̐ĭçṱĭŏnٍ…… ¶ (@Michaelsamybano) March 26, 2020
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 495 حالة، و24 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.