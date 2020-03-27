ما حقيقة تحويل مدارس إلى مواقع للحجر الصحي في مصر؟

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كشفت الحكومة المصرية حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا. ونفت الحكومة في بيان يوم الجمعة، تحويل المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي، موضحة أن الصور المتداولة تعود لاستراحات المصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية في المنطقة، نافية كذلك تحويل المدارس في أي محافظة…