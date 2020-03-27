 ما حقيقة تحويل مدارس إلى مواقع للحجر الصحي في مصر؟ – إرم نيوز‬‎

ما حقيقة تحويل مدارس إلى مواقع للحجر الصحي في مصر؟

ما حقيقة تحويل مدارس إلى مواقع للحجر الصحي في مصر؟

المصدر: رباب الشاذلي – إرم نيوز

كشفت الحكومة المصرية حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفت الحكومة في بيان يوم الجمعة، تحويل المدارس إلى مستشفيات للعزل الصحي، موضحة أن الصور المتداولة تعود لاستراحات المصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية في المنطقة، نافية كذلك تحويل المدارس في أي محافظة على مستوى الجمهورية إلى مستشفى لعلاج فيروس كورونا.

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تم النشر بواسطة ‏رئاسة مجلس الوزراء المصري‏ في الجمعة، ٢٧ مارس ٢٠٢٠

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لمجموعة من المدارس تحتوي على تجهيزات قيل عنها إنها مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 495 حالة، و24 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.

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