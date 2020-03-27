عريس الحجر الصحي.. كورونا يقطع شهر العسل على سعودي بإيطاليا

لم يتوقع شاب خطط لشهر عسل في إيطاليا مع عروسه، أن يقطع رحلتهما فيروس كورونا المنتشر، حيث استجاب الشاب وزوجته لمناشدة السفارة السعودية لمواطنيها بالعودة إلى المملكة، فقطعا شهر العسل في ميلانو وعادا ليقضيا بقية الإجازة في الحجر الصحي.

وعبر مداخلة مع قناة ”أم بي سي“، قال الشاب، ويدعى خليفة البوعينين، إنه عاد وعروسه بعد قضائهما 15 يوما في إيطاليا إلى الحجر الصحي في الدمام؛ وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهما من فيروس كورونا.

عريس الحجر الصحي خليفة البوعينين..

عاد مع زوجته إلى الحجر بعد قضاء شهر العسل في إيطاليا ..

تفاصيل اللقاء الحصري مع عوض الفياض@Awad_alfayadh#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/0JJEZdJbmT — MBC أخبار (@MBC24News) March 26, 2020

وأضاف البوعينين أنه أكمل بقية شهر العسل هو وزوجته في الحجر الصحي، قبل أن يخرجا منه بعد ثبوت سلامتهما.