 عريس الحجر الصحي.. كورونا يقطع شهر العسل على سعودي بإيطاليا – إرم نيوز‬‎

عريس الحجر الصحي.. كورونا يقطع شهر العسل على سعودي بإيطاليا

عريس الحجر الصحي.. كورونا يقطع شهر العسل على سعودي بإيطاليا

المصدر: فريق التحرير

لم يتوقع شاب خطط لشهر عسل في إيطاليا مع عروسه، أن يقطع رحلتهما فيروس كورونا المنتشر، حيث استجاب الشاب وزوجته لمناشدة السفارة السعودية لمواطنيها بالعودة إلى المملكة، فقطعا شهر العسل في ميلانو وعادا ليقضيا بقية الإجازة في الحجر الصحي.

وعبر مداخلة مع قناة ”أم بي سي“، قال الشاب، ويدعى خليفة البوعينين، إنه عاد وعروسه بعد قضائهما 15 يوما في إيطاليا إلى الحجر الصحي في الدمام؛ وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهما من فيروس كورونا.

وأضاف البوعينين أنه أكمل بقية شهر العسل هو وزوجته في الحجر الصحي، قبل أن يخرجا منه بعد ثبوت سلامتهما.

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