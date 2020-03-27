الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 8 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا. وقال الصباح في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر”: ”تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع”. تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس…