 الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا

الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 8 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا.

وقال الصباح في تغريدة عبر حسابه على موقعتويتر”: ”تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع”.

وأمس أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208.

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