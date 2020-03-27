الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 8 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا.
وقال الصباح في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر”: ”تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع”.
تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع.
— د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) March 27, 2020
وأمس أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208.