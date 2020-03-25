شرطة دبي تلقي القبض على آسيوي دعا لمخالفة التعليمات الصحية

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من جنسية آسيوية، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو يشجع على الخروج من المنازل والتدخين والشواء والاستمتاع بالأجواء الماطرة، بدعوة صريحة لمخالفة التعليمات الأمنية والصحية الرامية لمواجهة فيروس كورونا.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن عقوبة ما قام به الشاب تصل إلى ”الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين“.

وفي وقت سابق، ألقي القبض على سيدة عربية تحمل جنسية أوروبية ظهرت بمقطع فيديو يظهر عدم اكتراثها بمبادرة ”خلك في البيت“ والتعليمات الصحية والأمنية، حيث دعت أفراد المجتمع إلى عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، قبل أن تحيلها الشرطة إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنيابة العامة الاتحادية.