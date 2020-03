الطاقم الطبي يصرخ.. هلع في مستشفيات تونس بسبب كورونا‎ (فيديو)‎

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استقبال مريض تبدو عليه أعراض الاصابة بفيروس كورونا عبر إحدى النوافذ، بسبب افتقار المستشفى للإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة مرضى الفيروس.