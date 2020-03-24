أمير نجران السعودية يوجه بضبط مصور فيديو ”الأرفف الفارغة“ (فيديو)

أكد حساب إمارة منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جار القبض على مصور مقطع الأرفف الفارغة في أحد المتاجر الغذائية.

وأوضحت الإمارة في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”أمير نجران وجه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي ادعى نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية في المنطقة“.

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أمير #نجران يوجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي أذاع في تصويره انقضاء السلع من إحدى المتاجر الغذائية بالمنطقة، فيما تبيّن أن المصوّر استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر. pic.twitter.com/7v6vMVxFDV — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 24, 2020

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام شخص بتصوير أرفف فارغة في أحد المتاجر الاستهلاكية؛ للإشارة إلى نفاد السلع الغذائية من المتجر الذي تم التصوير فيه.

بدوره، كشف موظف في المتجر، أن الرفوف الفارغة هي قسم جديد تم توسعته لاستيعاب المنظفات المنزلية، موثقا بمقطع فيديو آخر، تعبئة الأرفف بالمواد المعقمة والمنظفات.

وشددت السعودية من إجراءاتها للحد من انتشار فيروس ”كورونا“، حيث فرضت حظر تجول جزئي في جميع أنحاء المملكة، فيما أكدت أن المخزون الغذائي والدوائي متوفر للجميع.