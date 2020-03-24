 أمير نجران السعودية يوجه بضبط مصور فيديو ”الأرفف الفارغة“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أمير نجران السعودية يوجه بضبط مصور فيديو ”الأرفف الفارغة“ (فيديو)

أمير نجران السعودية يوجه بضبط مصور فيديو ”الأرفف الفارغة“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أكد حساب إمارة منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جار القبض على مصور مقطع الأرفف الفارغة في أحد المتاجر الغذائية.

وأوضحت الإمارة في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”أمير نجران وجه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي ادعى نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية في المنطقة“.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام شخص بتصوير أرفف فارغة في أحد المتاجر الاستهلاكية؛ للإشارة إلى نفاد السلع الغذائية من المتجر الذي تم التصوير فيه.

بدوره، كشف موظف في المتجر، أن الرفوف الفارغة هي قسم جديد تم توسعته لاستيعاب المنظفات المنزلية، موثقا بمقطع فيديو آخر، تعبئة الأرفف بالمواد المعقمة والمنظفات.

وشددت السعودية من إجراءاتها للحد من انتشار فيروس ”كورونا“، حيث فرضت حظر تجول جزئي في جميع أنحاء المملكة، فيما أكدت أن المخزون الغذائي والدوائي متوفر للجميع.

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