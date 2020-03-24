القبض على سيدة في السعودية حرضت على كسر حظر التجول (فيديو)

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بالقبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تستهين بقرار حظر التجول الجزئي المفروض للحد من انتشار فيروس ”كورونا”، وفق موقع ”أخبار 24“ المحلي.

وأوضحت النيابة أنها تتبعت مقطع الفيديو المتداول، وتحققت من صحة ما ورد فيه، وتم القبض على صاحبته، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

فيديو#النيابة_العامة: القبض على فتاة ظهرت بمقطع فيديو تحرض على مخالفة الأمر الملكي بـ #منع_التجول pic.twitter.com/ZXEwsT17d4 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 24, 2020

وظهرت فتاة عبر حساب ”سناب شات“ تدعى ”أم يزيد الشمري“، وهي تعلن أنها لا يمكنها البقاء في المنزل، مهما كانت الغرامة كبيرة، ساخرة في الوقت ذاته من الإجراءات للحد من ”كورونا“.

وأضافت أن أهل منطقتها يقاومون أي فيروس بطبيعتهم: ”يسعد مساكم والله لو تحطون الغرامة مليون، حنا ياهل حايل اهل قيلة وطلعة وفلة، ودنا نجلس ما نقدر، نشوف الربيع (..) ونجلس في البيت، مافيه أمل لو تحطون الغرامة مليون، بعدين نارنا حية، بعدين اي فيروس ينزل عندنا يحترق من نارنا“.