عضو بـ“هيئة كبار العلماء السعودية“ يكشف عقوبة من يتعمد نقل ”كورونا“

قال عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله المنيع، إنه تجوز معاقبة من يتعمد نقل العدوى وفيروس كورونا للغير ومخالطتهم بـ“القتل تعزيرا“.

وأوضح المنيع أن ”الخروج من المنزل والتجمع رغم تحذيرات الجهات المختصة بالدولة يعد جريمة وأذية وضررا للمسلمين ومخالفة لولي الأمر“، بحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وأضاف أنه ”في حال كان الشخص على علم بإصابته بكورونا وقصد أذية الآخرين وإصابتهم بالعدوى، فإن عقوبته تجوز بالقتل تعزيرا“، لافتا إلى أنه ”في حال كان مجرد مستهتر وغير مكترث ولا يعلم بإصابته من عدمها، فهو يعتبر عاصيا، ويستحق العقوبة المناسبة“.

وفرضت السعودية، يوم الاثنين، حظر تجول ليلي في عموم البلاد لمواجهة فيروس كورونا الجديد بهدف تقليل الاختلاط بين السكان لأقصى مستوى ممكن في أكبر بلدان الخليج العربي.