أطباء في غزة يلقون خطب الجمعة للحديث عن كورونا

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استبدل بعض المساجد في قطاع غزة، خطباء الجمعة، اليوم، بالأطباء، حيث ألقى عدد منهم خطب الجمعة بدلًا من الأئمة، وذلك للتوعية بمخاطر فيروس كورونا. وجاء ذلك بقرار من وزارة الأوقاف ونقابة الأطباء الفلسطينية في غزة، ومشاركة عدد من الهيئات والجامعات الفلسطينية، حيث خصصت خطب الجمعة في عدد من المساجد للحديث عن فيروس كورونا. ووجه الأطباء…