أطباء في غزة يلقون خطب الجمعة للحديث عن كورونا

استبدل بعض المساجد في قطاع غزة، خطباء الجمعة، اليوم، بالأطباء، حيث ألقى عدد منهم خطب الجمعة بدلًا من الأئمة، وذلك للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.
وجاء ذلك بقرار من وزارة الأوقاف ونقابة الأطباء الفلسطينية في غزة، ومشاركة عدد من الهيئات والجامعات الفلسطينية، حيث خصصت خطب الجمعة في عدد من المساجد للحديث عن فيروس كورونا.
ووجه الأطباء عددًا من النصائح للفلسطينيين، لتجنب الإصابة بالفيروس في حال ظهوره في قطاع غزة، منبهين إلى الطرق الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس.
يذكر أن قطاع غزة لم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى اللحظة، فيما يوضع جميع العائدين من الخارج في الحجر الصحي الإجباري وذلك لضمان عدم انتقال الفيروس.
وحتى هذه اللحظة سجلت الأراضي الفلسطينية 31 إصابة مؤكدة بالفيروس جميعها من الضفة الغربية، خاصة مدينة بيت اللحم، التي تم غلقها في إطار إجراءات وقائية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، شفاء 17 مصابًا بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعهم للعلاج في الحجر الصحي في مدينة بيت لحم