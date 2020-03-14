أحد ضحايا ”حريق النصيرات“ يروى تفاصيل الإهمال الطبي في قطاع غزة (فيديو)

روى خالد أبو شاويش، أحد ضحايا حريق النصيرات الذي نشب قبل أكثر من أسبوع وسط قطاع غزة، تفاصيل الإهمال الطبي الذي تعرض له من قبل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.

وقال أبو شاويش، في مقطع فيديو نشره صحفي يدعى أمجد عرفات عبر ”فيسبوك“، إنه تعرض للإهمال الطبي منذ لحظة وصوله إلى مستشفى الشفاء في غزة ، مشيرا إلى أن الطبيب قدم العلاجات الأولية وأمر بمغادرته المنزل.

وأضاف أبو شاويش: ”في صباح اليوم التالي ظهرت على وجهي انتفاخات نتيجة الحروق، وعدت مجددا إلى المستشفى، ومنذ ثمانية أيام وأنا في المستشفى أتلقى العلاج“.

وتابع: ”للأسف ورغم تعرضي لحروق شديد طالت 50% من جسدي إلا أن إصابتي صنفت طفيفة… يأتي أحدهم ويقول إصابة طفيفة وبرميلك 400 دولار ويذهب“.

وأكمل: ”يشتروني بهذا المبلغ، ماذا سأصنع به، لا أريد نقودهم أريد العلاج وأن يرجع وجهي وجسدي كما كان سابقا، أريد السفر خارج غزة لتلقي العلاج“.

يذكر أن حريقا نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الخميس قبل الماضي، أودى بحياة 18 فلسطينيا، وسبب بإصابة أكثر من 50 جريحا، وقد أعلنت حماس لاحقا وقف رئيس البلدية عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.