الإمارات تجلي 80 كوريا جنوبيا من إيران وتنقلهم لبلادهم

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ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران، بمن فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية. ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاءت هذه المبادرة الإنسانية بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية المستمرة في الحد من آثار…